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Escándalo salpica a Bruno Barticciotto en Argentina tras celebrar su cumpleaños: hubo sanción por alcoholemia

El delantero chileno celebró su cumpleaños número 24 y, tras el festejo, uno de sus compañeros fue controlado conduciendo bajo los efectos del alcohol.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / DIEGO LIMA

Bruno Barticciotto atraviesa una temporada muy complicada en Talleres de Córdoba, donde entre lesiones y decisiones técnicas apenas ha disputado tres partidos.

Pero si la falta de minutos ya era un problema para el delantero chileno y para el club, ahora el ex Universidad Católica y Palestino quedó indirectamente involucrado en una fuerte polémica.

Esto se debe a que Diego Valoyes, atacante colombiano de la “T”, fue sancionado por la institución luego de dar positivo en un control de alcoholemia el pasado 7 de mayo, día en que celebraron el cumpleaños de Barticciotto.

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El delantero fue detenido por la policía con 0,71 gramos de alcohol en sangre tras la fiesta, motivo por el cual no pudo continuar conduciendo su vehículo. La situación tomó aún más relevancia considerando que el hecho ocurrió apenas dos días antes de la eliminación de Talleres en el Torneo Apertura ante Belgrano de Córdoba, clásico rival del club.

Ante este escenario, la dirigencia decidió aplicar una sanción económica a Valoyes, cuyo monto no fue revelado y que será destinado íntegramente a las divisiones inferiores de la institución, que hace pocos días también confirmó la salida de Carlos Tevez como entrenador.

Pese a la polémica, la actividad no se detiene para el conjunto cordobés, que este miércoles 20 de mayo enfrentará a Atlético Tucumán por los treintaidosavos de final de la Copa Argentina. Tanto Barticciotto como Valoyes fueron convocados para el compromiso.

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