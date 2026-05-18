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El fin de una era: Pep Guardiola dejaría el Manchester City tras 10 años y ya tendría reemplazante

Medios ingleses aseguran que el español no continuaría en la banca de los “Citizens” y que un exayudante suyo asoma como posible reemplazante.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Alex Pantling - The FA

La Premier League se alista para un final de infarto en la lucha por el título, con Arsenal y Manchester City llegando con opciones a la recta final de la temporada.

Sin embargo, para los “Citizens”, estas últimas jornadas también podrían significar el cierre de una era dorada, ya que serían los últimos días de Pep Guardiola al mando del club.

Según informó el The Athletic, el conjunto inglés ya habría comunicado a sus patrocinadores la decisión del exentrenador del FC Barcelona de no continuar en el primer equipo, determinación que habría tomado tras conquistar la FA Cup frente al Chelsea el pasado sábado.

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Además, el medio ya citado indica que el encargado de reemplazar a Guardiola será Enzo Maresca, de reciente paso por el Chelsea y exayudante de Pep en la temporada 2022/2023.

El legado de Guardiola en Manchester City

Considerado uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol, Pep Guardiola llegó al Manchester City en 2016, tras dejar el Bayern Múnich, y durante una década transformó por completo la realidad del club inglés.

En diez años, el técnico español ayudó a los “Sky Blues” a conquistar 20 títulos, entre ellos seis Premier League, cuatro de manera consecutiva, estableciendo un récord histórico en la competición.

Además, consiguió la primera y única Champions League de la historia del City en la temporada 2022/23, campaña en la que también alcanzó el histórico triplete.

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