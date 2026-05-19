Cámara de Diputados cierra tensa primera jornada de debate por Plan de Reconstrucción

La Sala de la Cámara de Diputados dio por finalizada la primera y extensa jornada de deliberación en torno al proyecto de ley del Plan para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social. La sesión, que se extendió por más de ocho horas tras iniciarse a las 10:00 de la mañana, contempló la lectura de los informes de las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente, dejando la iniciativa en condiciones de ser votada en general y particular durante la jornada de este miércoles.

El debate consolidó las posturas de rechazo de las bancadas del Frente Amplio (FA), el Partido Comunista (PC) y el Partido Socialista (PS), bloques que no descartan recurrir al Tribunal Constitucional. A este grupo se sumó formalmente la Democracia Cristiana (DC) tras el fracaso de sus negociaciones con La Moneda.

En la vereda opuesta, el Partido de la Gente (PDG) mantuvo preliminarmente su acuerdo con el Ejecutivo, supeditado a que se respeten los compromisos de mantener los tributos a las pymes y aplicar la devolución del IVA a fármacos y pañales.

Defensa de la inversión privada y las invariabilidades

Hacia el cierre de la jornada, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tomó la palabra para responder a los cuestionamientos de la oposición, en especial respecto a la reducción del impuesto corporativo. El secretario de Estado argumentó que el corazón de la iniciativa radica en el impulso privado como motor de reactivación y defendió la necesidad de entregar certezas jurídicas de largo plazo.

Incentivo tributario: Quiroz afirmó que una menor carga impositiva genera retornos que dinamizan la actividad, el empleo y la inversión, calificando como una “teoría fracasada” la idea de que los países progresan basándose únicamente en el gasto público.

Quiroz afirmó que una menor carga impositiva genera retornos que dinamizan la actividad, el empleo y la inversión, calificando como una “teoría fracasada” la idea de que los países progresan basándose únicamente en el gasto público. Certezas e invariabilidad: Ante los constantes cambios en las reglas del juego locales, destacó que el proyecto introduce cláusulas de invariabilidad para atraer capitales.

Ante los constantes cambios en las reglas del juego locales, destacó que el proyecto introduce cláusulas de invariabilidad para atraer capitales. Garantías sectoriales: Aseguró que el articulado no debilita ninguna normativa medioambiental vigente y que los recursos del Fondo Común Municipal se encuentran plenamente resguardados.

Fallas operativas y sanciones en el hemiciclo

El inicio de la sesión estuvo entrampado por problemas técnicos. Los diputados Luis Cuello (PC), Daniel Manouchehri (PS) y Jaime Araya (IND-PPD) denunciaron de manera sucesiva que la oficina virtual de la Cámara presentaba fallas operativas, impidiendo la renovación de indicaciones y la impugnación de inadmisibilidades.

La tensión política derivó rápidamente en descalificaciones personales y constantes puntos de reglamento:

Asimismo, la mesa llamó al orden a las parlamentarias Paulina Muñoz (PNL) y Maricela Santibáñez (IND). Paralelamente, legisladores de oposición criticaron las constantes salidas de la sala del ministro Quiroz durante los discursos, catalogando su ausencia intermitente como una falta de respeto al debate parlamentario, ad portas de la votación crucial de este miércoles.