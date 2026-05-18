Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 18 de mayo, y quién transmite? / Cristian Vivero Boornes

Hoy, lunes 18 de mayo, el fútbol chileno comienza la semana con una agenda que contempla dos partidos.

Estos encuentros darán cierre a la fecha 12 de la Primera B.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 18 de mayo arrancará a las 19:00 horas, con dos partidos en paralelo.

Uno se disputará en el estadio Santa Laura, donde Unión Española se medirá ante Deportes Iquique. Rodrigo Farías será el árbitro del cotejo, que tendrá transmisión de TNT Sports Premium.

El otro partido se desarrollará en el estadio Joaquín Muñoz García, recinto en que Deportes Santa Cruz enfrentará a Deportes Temuco, con arbitraje de Jorge Oses y transmisión en la plataforma HBO Max.