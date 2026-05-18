Restricción vehicular en Chile 2026: qué vehículos no pueden circular hoy lunes 18 de mayo en Santiago / FRANCISCO PAREDES

Durante este lunes 18 de mayo se reanudarán las fiscalizaciones en las calles de la región Metropolitana la restricción vehicular 2026.

La medida se implementa en todas las comunas de la provincia de Santiago, incluida San Bernardo y Puente Alto, y rige entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo en días festivos.

Mientras que quienes no cumplan la normativa enfrentan sanciones económicas que van entre 1 y 1,5 UTM (entre $70.000 y $90.000).

¿Qué vehículos no pueden circular hoy lunes 18 de mayo en Santiago?

La restricción vehicular busca disminuir la contaminación ambiental en la región Metropolitana, y se enmarca en el plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente.

De esta manera, los vehículos y motocicletas que no pueden circular hoy lunes 18 de mayo son:

Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: dígitos 8 y 9 .

. Vehículos no catalíticos (sin sello verde): dígitos 6, 7, 8 y 9 .

. Motos (con año de fabricación anterior a 2002): dígitos 6, 7, 8 y 9 .

. Motos (inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010): dígitos 8 y 9 .

. Buses de pasajeros: (sin sello verde): dígitos 6, 7, 8 y 9 .

. Transporte de carga (sin sello verde): dígitos 6, 7, 8 y 9.