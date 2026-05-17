;

Jaime Vera es despedido de la banca de Rangers: ya suena su posible reemplazante

El “Pillo” es el segundo DT que deja la banca piducana en lo que va de la temporada, sin poder acabar la racha que tiene al club colista y sin ganar en lo que va del torneo.

Carlos Madariaga

Jaime Vera es despedido de la banca de Rangers: ya suena su posible reemplazante

Jaime Vera es despedido de la banca de Rangers: ya suena su posible reemplazante / Cristian Vivero Boornes

Rangers volvió a perder ayer sábado en la Primera B, esta vez ante Unión San Felipe, consolidándose como colista absoluto de la categoría.

En 12 fechas, el cuadro piducano todavía no conoce de victorias, con tres empates y nueve derrotas.

Revisa también:

ADN

Con esto, ya la continuidad de Jaime Vera se hacía insostenible, cuestión que derivó este domingo en el despido del “Pillo” de la banca.

Así las cosas, Rangers suma ya dos técnicos despedidos, pues en marzo habían prescindido de los servicios de Erwin Durán.

En el elenco de la capital de la región del Maule ya trabajan en posibles reemplazantes con tal de enmendar el rumbo de una campaña que los tiene con serio riesgo de caer a la Segunda División.

Según información de ADN Deportes, uno de los nombres que ya suena para llegar a Rangers es el del exdelantero Ivo Basay.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad