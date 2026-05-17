Jaime Vera es despedido de la banca de Rangers: ya suena su posible reemplazante / Cristian Vivero Boornes

Rangers volvió a perder ayer sábado en la Primera B, esta vez ante Unión San Felipe, consolidándose como colista absoluto de la categoría.

En 12 fechas, el cuadro piducano todavía no conoce de victorias, con tres empates y nueve derrotas.

Con esto, ya la continuidad de Jaime Vera se hacía insostenible, cuestión que derivó este domingo en el despido del “Pillo” de la banca.

Así las cosas, Rangers suma ya dos técnicos despedidos, pues en marzo habían prescindido de los servicios de Erwin Durán.

En el elenco de la capital de la región del Maule ya trabajan en posibles reemplazantes con tal de enmendar el rumbo de una campaña que los tiene con serio riesgo de caer a la Segunda División.

Según información de ADN Deportes, uno de los nombres que ya suena para llegar a Rangers es el del exdelantero Ivo Basay.