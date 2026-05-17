“El rey de los empates” hace honor a su apodo y se queda sin la chance de ser líder de la Primera B / FRANCISCA MUÑOZ/ AGENCIA UNO

El gran ganador del fin de semana en la Primera B es Cobreloa, que el sábado hizo las tareas y se impuso con claridad a Deportes Copiapó.

Sin embargo, el elenco naranja podía ser superado por dos elencos hoy domingo, pero ambos conjuntos dilapidaron sus respectivas oportunidades.

Uno era San Marcos de Arica, que no pudo aprovechar su localía y terminó igualando en el Carlos Dittborn contra Deportes Antofagasta: Josepablo Monreal abrió la cuenta para los “Pumas”, mientras que Camilo Melivilú anotó en el rebote tras perder un penal en favor de los “Bravos del Morro”.

El 1-1 consolida a los del extremo norte como el “rey de los empates”: esta es su séptima igualdad en 12 fechas, quedándose a dos puntos de alcanzar a Cobreloa.

⚽💪🏆 ¡Empate en el Norte!



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El otro que tenía chances de superar a los loínos era Deportes Puerto Montt, que naufragó en su visita a San Luis de Quillota.

Los canarios golearon 4-1 gracias a los tantos de Luis Muñoz, Nicolás Muñoz y un doblete de Gamal Plaza para los dirigidos de Humberto Suazo, haciendo esteril el descuento de Luciano Vásquez. Con ello, los sureños también se quedaron con 22 unidades, dejando a Cobreloa como líder en solitario de la tabla.