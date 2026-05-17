VIDEOS. “El rey de los empates” hace honor a su apodo y se queda sin la chance de ser líder de la Primera B
San Marcos de Arica y Puerto Montt dilapidaron sus opciones de quitarle la punta de la tabla a Cobreloa.
El gran ganador del fin de semana en la Primera B es Cobreloa, que el sábado hizo las tareas y se impuso con claridad a Deportes Copiapó.
Sin embargo, el elenco naranja podía ser superado por dos elencos hoy domingo, pero ambos conjuntos dilapidaron sus respectivas oportunidades.
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Uno era San Marcos de Arica, que no pudo aprovechar su localía y terminó igualando en el Carlos Dittborn contra Deportes Antofagasta: Josepablo Monreal abrió la cuenta para los “Pumas”, mientras que Camilo Melivilú anotó en el rebote tras perder un penal en favor de los “Bravos del Morro”.
El 1-1 consolida a los del extremo norte como el “rey de los empates”: esta es su séptima igualdad en 12 fechas, quedándose a dos puntos de alcanzar a Cobreloa.
El otro que tenía chances de superar a los loínos era Deportes Puerto Montt, que naufragó en su visita a San Luis de Quillota.
Los canarios golearon 4-1 gracias a los tantos de Luis Muñoz, Nicolás Muñoz y un doblete de Gamal Plaza para los dirigidos de Humberto Suazo, haciendo esteril el descuento de Luciano Vásquez. Con ello, los sureños también se quedaron con 22 unidades, dejando a Cobreloa como líder en solitario de la tabla.
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