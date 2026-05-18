SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras temblor registrado en el norte del país hoy lunes / Gary S Chapman

Durante la madrugada de este lunes 18 de mayo, se reportó un temblor en el norte del país.

Según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el sismo tuvo una magnitud de 5,2.

Mientras que su epicentro se ubicó a 26 kilómetros al sur de Iquique, en la región de Tarapacá.

Ante este escenario, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas nacionales.

“Shoa indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron.

Desde Senapred indicaron que continúan evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos.