Temblor sacude el norte de Chile hoy lunes: revisa la magnitud y el epicentro del sismo

A primera hora de este lunes 18 de mayo, un temblor sacudió en el norte de Chile.

Según ionformó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el sismo tuvo una magnitud de 5,0.

En tanto, el epicentro se ubicó a 26 kilómetros al sur de Iquique, en la región de Tarapacá.

El sismo, que tuvo lugar a eso de las 04:48 horas, también se percibió en localidades como Cuya y San Miguel de Azapa, en la región de Arica y Parinacota, y en Calama, San Pedro de Atacama y Tocopilla, en Antofagasta.