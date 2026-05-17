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FOTO. Colo Colo se afianza como súper líder de la Liga de Primera: esta es la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2026 tras la fecha 12

Los albos afianzaron su ventaja en la cima del torneo, alejándose ya a 10 puntos de la U de Chile y teniendo a Huachipato como su escolta.

Carlos Madariaga

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Este domingo culminó la disputa de la fecha 12 de la Liga de Primera, la cual tuvo importantes novedades.

Quienes sacan más cuentas alegre son los fanáticos de Colo Colo: el equipo de Fernando Ortiz lidera el Campeonato Nacional con 27 puntos, a cinco de distancia de su más cercano perseguidor que es Huachipato con 22 unidades.

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Con el resultado del sábado, la UC se acercó a Deportes Limache y batallan por la tercera ubicación, siendo los ‘tomateros’ quienes tienen de momento dicho posición.

Coquimbo Unido y O’higgins, con 19 unidades, cierran los puestos de clasificación a torneos internacionales 2027.

Por otra parte, quienes lo pasan mal son Deportes Concepción (8 pts) y Unión La Calera (10 pts), quienes están en puestos de descenso finalizada la nueva jornada del fútbol chileno en Primera División.

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