Este domingo culminó la disputa de la fecha 12 de la Liga de Primera, la cual tuvo importantes novedades.

Quienes sacan más cuentas alegre son los fanáticos de Colo Colo: el equipo de Fernando Ortiz lidera el Campeonato Nacional con 27 puntos, a cinco de distancia de su más cercano perseguidor que es Huachipato con 22 unidades.

Con el resultado del sábado, la UC se acercó a Deportes Limache y batallan por la tercera ubicación, siendo los ‘tomateros’ quienes tienen de momento dicho posición.

Coquimbo Unido y O’higgins, con 19 unidades, cierran los puestos de clasificación a torneos internacionales 2027.

Por otra parte, quienes lo pasan mal son Deportes Concepción (8 pts) y Unión La Calera (10 pts), quienes están en puestos de descenso finalizada la nueva jornada del fútbol chileno en Primera División.