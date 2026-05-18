Aníbal Mosa fue uno de los asistentes a la reunión convocada por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana para trabajar en el regreso de las hinchadas visitantes a los clásicos del fútbol chileno.

El presidente de Colo Colo valoró el encuentro sostenido con Germán Codina y representantes de Universidad de Chile y Universidad Católica tras finalizar la cita.

“Nos vamos sumamente contentos. Hemos tenido una reunión muy gratificante para revisar cómo funciona el fútbol, las operaciones de los estadios, cómo se abren y cómo se cierran. Estamos muy conformes con la coordinación”, comenzó señalando el mandamás de Blanco y Negro.

“Nos hemos comprometido con el delegado, como Colo Colo y Universidad de Chile, a ponernos a trabajar desde la próxima semana para que el próximo partido contra la U en el Estadio Nacional pueda contar con nuestra hinchada. Tenemos el compromiso del delegado y también de la presidenta de Universidad de Chile”, agregó.

Sobre la importancia de recuperar la seguridad en los estadios, Mosa afirmó: “Este es un paso muy importante. Es un espacio que tenemos que recuperar. En Chile no tenemos actividades deportivas masivas y esta es la más importante del país. Debemos cuidarla y recuperar los espacios para las familias”.

La nueva prioridad de Colo Colo

Respecto al trabajo en seguridad dentro del Estadio Monumental, el dirigente explicó: “Nosotros recibimos cerca de un millón de personas al año en nuestro estadio y la verdad es que el 99% se porta bien y va a alentar a su equipo. Lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto: la ANFP, Carabineros y la Delegación Metropolitana”.

Además, reconoció que la tragedia ocurrida el año pasado en el duelo ante Fortaleza por Copa Libertadores marcó un antes y un después para el club, luego del fallecimiento de dos hinchas albos en las afueras del recinto.

“Hay un antes y un después desde el 10 de abril de 2025 para Colo Colo. Nosotros permanentemente estábamos preocupados de traer a los mejores jugadores y al mejor técnico, pero el tema de la seguridad no estaba sobre la mesa. Hoy la prioridad número uno de Colo Colo es la seguridad. No nos sirve de nada tener buenos planteles si vamos a tener problemas de seguridad. Hemos hecho una inversión importante”, sentenció Mosa.