El microbusero homenaje al plantel de Santiago Wanderers de la Copa Libertadores Sub 20 / Agencia Press South

En marzo, Santiago Wanderers hizo historia en Ecuador al quedarse con un inédito título para el fútbol chileno al ganar la Copa Libertadores Sub 20.

Los porteños no solo tendrán ahora la chance de buscar el título de la Copa Intercontinental ante el Real Madrid, sino que también sus integrantes del plantel apuntan a consolidarse en el primer plantel, que hoy lucha por ascender desde la Primera B.

Estas promisorias figuras no solo han sido reconocidas a nivel deportivo, sino que también fuera de la cancha.

Esto porque quienes toman los recorridos de Viña Bus en la región de Valparaíso reciben un particular registro al pagar su pasaje.

Todo porque hace un mes, las figuras de los jugadores campeones de la Libertadores Sub 20 con Santiago Wanderers aparecen en los boletos de la locomoción colectiva porteña.

Ampliar

Cabe apuntar que el dueño de Viña Bus es Reinaldo Sánchez, quien también es quien controla los destinos del elenco caturro.