Cecilia Pérez adelanta histórica medida para el próximo Superclásico: vuelve una tradición al fútbol chileno

Este lunes, representantes de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica sostuvieron una reunión en la sede de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana para abordar un tema clave: el regreso de la hinchada visitante a los clásicos del fútbol chileno.

Tras la instancia, Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, atendió a los medios y confirmó que el próximo Superclásico a disputarse en agosto contará con la presencia de hinchas albos en el Estadio Nacional.

“Nosotros nos vamos muy contentos. Le hemos confirmado que Universidad de Chile tiene la disposición y la convicción de recibir público de visita, porque nosotros llevamos mucho tiempo trabajando para que el sueño tan anhelado, que toda la familia vuelva al estadio, sea una realidad", comenzó señalando.

En esa línea, detalló que “el delegado nos ha presentado una petición del Presidente de la República, nadie se podría negar a ello y también le hemos agradecido decisiones que él ha tomado, como son por ejemplo que los partidos durante la semana no se jueguen en horarios que nuestros hinchas están trabajando, que tengamos aforos completos y la disposición del delegado Codina a poder hacer del fútbol un espectáculo con normalidad".

Respecto al próximo Superclásico ante Colo Colo, la mandamás de la U adelantó que “vamos a ser el primer organizador de un club que tenga este desafío como es recibir en el mes de agosto a Colo Colo, a nuestros archirrivales. Pero aun así, en conjunto con el presidente de Colo Colo, le hemos dicho que a partir de ahora nos ponemos a trabajar en conjunto con él para poder tener ese partido con la mayor tranquilidad. Vuelvo a insistir, donde prime finalmente el resultado y no otros hechos de violencia que uno finalmente tenga que lamentar".

Asimismo, Cecilia Pérez reveló que ya sostuvo conversaciones con el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, con el objetivo de avanzar en la posibilidad de recibir también hinchas azules en futuros partidos en el Estadio Monumental.

“Nosotros hemos visto una disposición en el presidente de Colo Colo desde que los dos hemos trabajado en conjunto en el Consejo de Presidentes. Nos hemos manifestado una reciprocidad de trabajo en conjunto, porque tenemos finalmente la misma vocación, tener a todos nuestros hinchas en los respectivos estadios", afirmó.

“No tengo ni una duda de que con Aníbal vamos a trabajar, como le hemos dicho al delegado. Nosotros somos el primer club que va a tener que finalmente tomar esta medida que se nos pide, desde la voluntariedad”, añadió la presidenta de Azul Azul.