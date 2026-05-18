El desayuno más recomendado para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular, según especialistas
Una porción aporta cerca de 16 gramos de proteína y 10 gramos de fibra, cubriendo una parte importante de las recomendaciones diarias.
Un desayuno simple y rico en nutrientes podría ayudar a proteger la salud del corazón y reducir el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).
Según especialistas en nutrición citados por la revista EatingWell, el desayuno ideal combina porotos, huevo y palta, tres alimentos que destacan por su aporte de nutrientes asociados a un mejor control del colesterol y de la presión arterial.
Según la nutricionista Michelle Routhenstein, este tipo de desayuno ayuda a estabilizar el azúcar en la sangre, prolonga la saciedad y favorece la salud vascular.
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Una porción puede aportar cerca de 16 gramos de proteína y 10 gramos de fibra, cubriendo una parte importante de las recomendaciones diarias.
Las legumbres contienen fibra soluble, que contribuye a disminuir el colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”. La palta, en tanto, aporta grasas saludables y potasio, mientras que el huevo suma proteínas de alta calidad.
Los especialistas destacan que este desayuno también se alinea con la dieta DASH, un patrón alimentario recomendado para reducir la presión arterial y prevenir enfermedades cardiovasculares.
Además de una alimentación equilibrada, los expertos recuerdan que hacer actividad física, dormir bien y controlar el estrés son factores clave para disminuir el riesgo de accidente cerebrovascular.
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