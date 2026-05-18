El desayuno más recomendado para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular, según especialistas / Beo88

Un desayuno simple y rico en nutrientes podría ayudar a proteger la salud del corazón y reducir el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).

Según especialistas en nutrición citados por la revista EatingWell, el desayuno ideal combina porotos, huevo y palta, tres alimentos que destacan por su aporte de nutrientes asociados a un mejor control del colesterol y de la presión arterial.

Según la nutricionista Michelle Routhenstein, este tipo de desayuno ayuda a estabilizar el azúcar en la sangre, prolonga la saciedad y favorece la salud vascular.

Una porción puede aportar cerca de 16 gramos de proteína y 10 gramos de fibra, cubriendo una parte importante de las recomendaciones diarias.

Las legumbres contienen fibra soluble, que contribuye a disminuir el colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”. La palta, en tanto, aporta grasas saludables y potasio, mientras que el huevo suma proteínas de alta calidad.

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Los especialistas destacan que este desayuno también se alinea con la dieta DASH, un patrón alimentario recomendado para reducir la presión arterial y prevenir enfermedades cardiovasculares.

Además de una alimentación equilibrada, los expertos recuerdan que hacer actividad física, dormir bien y controlar el estrés son factores clave para disminuir el riesgo de accidente cerebrovascular.