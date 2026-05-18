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VIDEO. Popular streamer argentino le escribió a Vidal tras su autogol y este respondió con todo: “¿Me estás matando?”

Davo Xeneize, reconocido influencer argentino, recibió una cómica respuesta de Arturo Vidal, quien le recordó las dos Copas América que ganó junto a La Roja.

Javier Catalán

Fotos: @davobj y Agencia Uno

Fotos: @davobj y Agencia Uno

Arturo Vidal fue el gran protagonista de la goleada de Colo Colo por 6-2 sobre Ñublense en la última fecha de la Liga de Primera. El “King” vivió una jornada particular, ya que primero marcó un autogol, pero luego se reivindicó con un golazo desde fuera del área.

La anotación del volante albo rápidamente dio la vuelta al mundo y generó reacciones de todo tipo. Uno de los que comentó el partido fue el streamer argentino Davo Xeneize, quien le escribió tras el encuentro y recibió una divertida respuesta.

“¿Qué pasó, amigo? ¿Me estás matando o cómo es la cosa? Jajaja... confío tanto en mi equipo que puedo hacer goles en los dos lados. Fue mala suerte, pero en el segundo por lo menos me acordé cuando jugaba en Europa”, le dijo el chileno al hincha de Boca Juniors mediante un mensaje de voz.

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Feliz ahora, porque estamos punteros a cinco puntos y la gente de Colo Colo se fue feliz. Usted sabe que el trabajo siempre trae cosas buenas. Te mando muchos saludos, a ver cuándo hacemos un en vivo para reírnos un rato”, agregó el mediocampista albo.

Más tarde, Vidal volvió a bromear con el popular creador de contenido argentino, quien le pidió una camiseta de su etapa en Juventus.

“Voy a revisar si tengo alguna de la ‘Juve’, pero si quieres te puedo mandar alguna de la selección del 2015 o 2016, esa cuando salí campeón... ah no, fui bicampeón. Avísame si te sirve”, remató entre risas el “King”.

@mundocrackscl

#ColoColo 🇨🇱 | QUÉ PASA COBRITA 🤣 La respuesta de Arturo Vidal a Davoo Xeneize, quien lo molestó en un stream por el autogol ante #Ñublense y le pidió una camiseta de Marchisio de la Juve. El King respondió en su estilo 👑 #davooxeneize #arturovidal #colocoloeschile

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