Investigación chilena revela cuáles son los pescados y mariscos con altos niveles de metales pesados: revisa el listado

Un estudio científico liderado por el HUB Ambiental de la Universidad de Playa Ancha detectó altos niveles de metales pesados en pescados y mariscos de consumo habitual en la bahía de Quintero-Puchuncaví.

La investigación, publicada en la MDPI, identificó sustancias como cadmio, plomo y mercurio en productos del mar como el ostión, la jaiba peluda, el cangrejo nadador y en los pescados bollizo y bilagay.

Según los resultados, las concentraciones de cadmio y plomo superaron los límites máximos permitidos por regulaciones nacionales e internacionales de referencia.

Además, el análisis de riesgo concluyó que el consumo frecuente de ostiones y jaiba podría representar un peligro para la salud de hombres y mujeres.

Los investigadores también advirtieron que la normativa chilena no fija límites de cadmio para productos del mar, por lo que llamaron a actualizar la regulación y reforzar el monitoreo de estos alimentos.