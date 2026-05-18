Investigación chilena revela cuáles son los pescados y mariscos con altos niveles de metales pesados: revisa el listado
El estudio liderado por la Universidad de Playa Ancha detectó cadmio, plomo y mercurio en varias especies de Chile.
Un estudio científico liderado por el HUB Ambiental de la Universidad de Playa Ancha detectó altos niveles de metales pesados en pescados y mariscos de consumo habitual en la bahía de Quintero-Puchuncaví.
La investigación, publicada en la MDPI, identificó sustancias como cadmio, plomo y mercurio en productos del mar como el ostión, la jaiba peluda, el cangrejo nadador y en los pescados bollizo y bilagay.
Según los resultados, las concentraciones de cadmio y plomo superaron los límites máximos permitidos por regulaciones nacionales e internacionales de referencia.
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Además, el análisis de riesgo concluyó que el consumo frecuente de ostiones y jaiba podría representar un peligro para la salud de hombres y mujeres.
Los investigadores también advirtieron que la normativa chilena no fija límites de cadmio para productos del mar, por lo que llamaron a actualizar la regulación y reforzar el monitoreo de estos alimentos.
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