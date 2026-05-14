Cometer este error en el desayuno podría hacerte comer más durante el día, según expertos en salud
Las personas reportaron una menor tendencia a picar entre comidas tras incorporar este cambio.
Si a pocas horas de desayunar vuelves a sentir hambre o aparecen antojos difíciles de controlar, el problema podría no estar en cuánto comes, sino en qué eliges para comenzar el día.
El estudio, liderado por la investigadora Heather J. Leidy y publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, analizó mujeres jóvenes con sobrepeso, de entre 18 y 20 años, que habitualmente se saltaban el desayuno.
En ese contexto, la investigación concluyó que un desayuno rico en proteínas mejora la saciedad, reduce la sensación de hambre y disminuye el consumo de snacks, especialmente en la noche.
En términos sencillos, esto puede lograrse incorporando alimentos como:
- Huevos
- Yogur griego
- Quesillo
- Avena acompañada de Nueces y Semillas de chía
- Salmón o Atún
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La proteína estimula hormonas relacionadas con la saciedad y retrasa el vaciamiento gástrico, lo que ayuda a reducir los antojos. Incluso, este efecto puede facilitar el control del peso y mejorar la calidad de la alimentación a lo largo del día.
Finalmente, el hallazgo sugiere que un cambio tan simple como aumentar la cantidad de proteína en el desayuno puede ayudar a mantener el apetito bajo control y reducir el impulso de picar alimentos ultraprocesados.
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