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Cometer este error en el desayuno podría hacerte comer más durante el día, según expertos en salud

Las personas reportaron una menor tendencia a picar entre comidas tras incorporar este cambio.

Javiera Rivera

Cometer este error en el desayuno podría hacerte comer más durante el día, según estudios

Cometer este error en el desayuno podría hacerte comer más durante el día, según estudios / EMS-FORSTER-PRODUCTIONS

Si a pocas horas de desayunar vuelves a sentir hambre o aparecen antojos difíciles de controlar, el problema podría no estar en cuánto comes, sino en qué eliges para comenzar el día.

El estudio, liderado por la investigadora Heather J. Leidy y publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, analizó mujeres jóvenes con sobrepeso, de entre 18 y 20 años, que habitualmente se saltaban el desayuno.

En ese contexto, la investigación concluyó que un desayuno rico en proteínas mejora la saciedad, reduce la sensación de hambre y disminuye el consumo de snacks, especialmente en la noche.

En términos sencillos, esto puede lograrse incorporando alimentos como:

  • Huevos
  • Yogur griego
  • Quesillo
  • Avena acompañada de Nueces y Semillas de chía
  • Salmón o Atún

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La proteína estimula hormonas relacionadas con la saciedad y retrasa el vaciamiento gástrico, lo que ayuda a reducir los antojos. Incluso, este efecto puede facilitar el control del peso y mejorar la calidad de la alimentación a lo largo del día.

Finalmente, el hallazgo sugiere que un cambio tan simple como aumentar la cantidad de proteína en el desayuno puede ayudar a mantener el apetito bajo control y reducir el impulso de picar alimentos ultraprocesados.

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