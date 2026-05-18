El insólito problema que aqueja a Inglaterra por el hotel que eligió para el Mundial: DT tomó medidas extremas

A menos de un mes para el inicio del Mundial 2026, la selección de Inglaterra enfrenta una inquietud inesperada en torno a su hotel de concentración. El recinto elegido, The Inn at Meadowbrook Hotel, en Kansas City, se ha transformado en un importante foco de preocupación para el técnico Thomas Tuchel.

Según informó BILD, el entrenador del combinado inglés no está inquieto por el nivel de lujo del establecimiento ni por sus tarifas —que superan los 300 dólares por noche—, sino por las críticas negativas de huéspedes anteriores respecto a la comodidad y la calidad del descanso.

Las quejas de los últimos meses apuntan a que las habitaciones no cuentan con una buena insonorización, lo que ha generado incomodidad entre los huéspedes, quienes aseguran que es frecuente percibir “ruidos de placer” provenientes de otras piezas.

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Ante esta situación, la Federación Inglesa de Fútbol tomó cartas en el asunto y envió kits especiales a sus jugadores para dormir, que incluyen cubrecolchones especiales, almohadas hechas a medida, antifaces ergonómicos y tapones para los oídos. No es la primera vez que recurren a este tipo de medidas: durante la Eurocopa 2024 incluso utilizaron somníferos para favorecer el descanso del plantel.

Estas precauciones se intensificaron con la llegada de Thomas Tuchel, reconocido por su obsesión por cuidar el descanso de sus futbolistas. De hecho, durante su etapa como entrenador del Borussia Dortmund, incorporó al doctor Ulrich Bauhofer, especialista en sueño y meditación, para trabajar junto al plantel.

Inglaterra debutará en el Mundial 2026 frente a Croacia el 17 de junio por el Grupo L, luego enfrentará a Ghana y cerrará la fase grupal ante Panamá. Antes de la cita planetaria, los “Tres Leones” disputarán dos partidos amistosos previos ante Nueva Zelanda y Costa Rica.