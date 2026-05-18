Gobierno da plazo para que vuelvan los hinchas visitantes a los clásicos del fútbol chileno: ya está agendado el primero / Cristián Alvarado

Este lunes, la Delegación Presidencial Regional Metropolitana desarrolló una citación a los máximos dirigentes de Colo Colo, la U de Chile y la UC para avanzar en el retorno gradual del público visitante a los estadios.

Al respecto, Germán Codina dio a conocer la principal conclusión de la cita. “Hemos tenido una reunión muy fructífera, estamos trabajando para cumplir con el gran objetivo de devolver el fútbol a las familias. Durante el segundo semestre, todos los clásicos de gran connotación, los clásicos, van a volver a tener público visitante. Es una señal clara, nos interesa seguir en el camino de la normalización del fútbol”, aseguró.

“Nos interesa uniformar criterios para darle certezas al fútbol a nivel nacional y recuperar espacios de encuentro”, comentó el exalcalde de Puente Alto, quien fijó el Superclásico entre la U de Chile y Colo Colo, en agosto, en el Estadio Nacional, como el primer clásico que tendrá hinchas visitantes en las tribunas.

“No vamos a cifrar en un solo encuentro avalar o no medidas. Es evidente que prueba y error tienen que servirnos para construir lo que esperamos. Tenemos que ir sintonizando distintas medidas entre todos. Utilizaré todas las herramientas que la ley me entrega”, complementó Germán Codina, apuntando a que la medida no será implementada este domingo, cuando la UC reciba a Colo Colo por la fecha 13 de la Liga de Primera.

“Es una de las opciones, pero Católica ha pedido revisar las condiciones de seguridad para los vecinos del sector. Queremos implementar medidas de forma seria y responsables, entendemos lo que plantearon y vamos a construir una solución para que tengan hinchas visitantes en el Claro Arena”, cerró el Delegado Presidencial de la Región Metropolitana.