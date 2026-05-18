Mirada de Estados Unidos sobre migración en Chile: “Se pueden extraer lecciones, pero no copiar recetas”

La seguridad en la frontera sur de Estados Unidos ha cambiado de forma significativa en comparación con años anteriores. Así lo afirma C.J. Karamargin, integrante del equipo del congresista Juan Ciscomani, quien describe una baja marcada en los cruces irregulares en sectores de Arizona, aunque advierte que los desafíos no han desaparecido, sino que han evolucionado hacia el crimen organizado.

“Antes era constante ver personas cruzando ranchos, dañando cercos o moviéndose en grupos grandes. Un ranchero me decía que antes veía entre 30 y 50 personas al día; ahora, a veces, es solo una”, señaló.

Según explicó, la reducción de los flujos migratorios visibles no implica un control total de la frontera, sino un cambio en el tipo de amenazas.

Hoy, asegura, el problema está más vinculado a redes criminales complejas dedicadas al tráfico de drogas y personas.

“Todavía hay drogas cruzando la frontera. Ya no hablamos solo de carteles tradicionales, sino de organizaciones muy sofisticadas. Hay mucho dinero involucrado en el tráfico humano y de narcóticos”, afirmó.

En su análisis, Karamargin atribuye parte de este cambio al llamado “efecto disuasivo” generado por el endurecimiento del discurso migratorio y las expectativas de mayor control fronterizo.

El asesor también criticó la gestión migratoria de la administración de Joe Biden, señalando que la frontera se transformó en uno de los principales temas de debate político en las elecciones presidenciales de 2024.

Taken at the border of El Paso, Texas, USA and Juarez, Mexico along the Rio Grande / Laura Olivas Ampliar

En ese contexto, al ser consultado por Radio ADN sobre la situación de Chile a nivel migratorio, evitó entregar soluciones únicas o modelos replicables.

Karamargin enfatizó que cada país enfrenta realidades distintas y que las políticas migratorias deben adaptarse a contextos políticos y sociales específicos. Uno de los principales problemas, a su juicio, es la falta de continuidad en las estrategias entre gobiernos.

“En un mundo ideal sería más fácil tener una política consistente, pero los liderazgos cambian y las circunstancias también”, señaló, aludiendo a los cambios de enfoque entre administraciones en distintos países.

Incluso mencionó el caso chileno como ejemplo de alternancia política y diferencias de enfoque en materia migratoria. “No están solos enfrentando el desafío de tener una política fronteriza consistente”, dijo.

Remarcó si que la experiencia estadounidense puede servir como referencia, pero no como modelo directo. “Se pueden extraer lecciones, ver qué funciona y qué no, y adaptarlo a cada realidad. No todo sirve para todos los países”, afirmó.