El 99% de los infartos y ACV dan señales de alerta: estos son los síntomas a los que hay que prestar atención

La mayoría de los infartos y accidentes cerebrovasculares (ACV) no ocurre de forma repentina.

Un estudio internacional publicado en el Journal of the American College of Cardiology concluyó que el 99% de estos eventos afecta a personas que ya presentaban señales de alerta previas, asociadas a factores de riesgo cardiovasculares que pueden detectarse y tratarse a tiempo.

La investigación analizó millones de registros clínicos en Asia y Estados Unidos y derribó el mito del “evento inesperado”. “Casi todas las personas que sufren un infarto o un ACV tenían condiciones previas identificables”, explicó el cardiólogo Philip Greenland, autor principal del estudio.

Las señales y síntomas a los que hay que prestar atención

Aunque el daño cardiovascular puede avanzar de manera silenciosa durante años, los especialistas advierten que existen síntomas y señales frecuentes que no deben ignorarse:

Dolor u opresión en el pecho, que puede irradiarse al brazo, cuello o mandíbula.

Falta de aire, incluso en reposo o con esfuerzos leves.

Mareos, debilidad o fatiga extrema sin causa aparente.

Alteraciones neurológicas repentinas, como dificultad para hablar, pérdida de fuerza en un lado del cuerpo o visión borrosa, signos clásicos de un ACV.

Palpitaciones persistentes o sensación de latidos irregulares.

Estos síntomas suelen estar vinculados a los cuatro factores de riesgo más relevantes: presión arterial elevada, colesterol alto, alteraciones de la glucosa y tabaquismo. Según explicó el cardiólogo Juan Pablo Costabel, estos elementos “actúan en conjunto y generan daño vascular progresivo”.

Una alerta clave para Chile

En Chile, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de muerte. La hipertensión arterial, el sedentarismo, el consumo de tabaco y los problemas metabólicos afectan a una parte importante de la población adulta.

El estudio advierte que incluso valores considerados “intermedios”, como presión desde 120/80 mmHg o colesterol total sobre 200 mg/dL, ya se asocian a un mayor riesgo. Por eso, los expertos insisten en la importancia de no esperar síntomas graves para consultar.