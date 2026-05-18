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Sernac emite alerta para más de 3.500 autos por posible riesgo de incendio: estos son todos los modelos afectados

Los vehículos afectados fueron comercializados en Chile entre julio de 2024 y abril de 2026. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Sernac emite alerta para más de 3.500 autos por posible riesgo de incendio: estos son todos los modelos afectados

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una nueva alerta de seguridad para 3.675 vehículos vendidos en Chile por una falla técnica en la protección del alternador.

Stellantis Chile S.A informó sobre la advertencia para los siguientes modelos de auto:

  • Citroën: C4
  • DS:DS3 Crossback
  • Fiat:364/365 600
  • Jeep: Avenger
  • Opel: Corsa, Frontera, Mokka
  • Peugeot: 208, 2008.​

De acuerdo a lo informado por el ente fiscalizador, la alerta corresponde para los modelos antes mencionados, comercializados entre julio de 2024 y abril de 2026.

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El defecto en cuestión se debe a que "en algunos vehículos MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) afectados pueden haber sido ensamblados con contacto o con una holgura insuficiente (<10 mm) entre el tubo del filtro de partículas de gasolina y la tapa de protección del polo del generador de arranque de 48V", explican.

“En condiciones de humedad, esta distancia insuficiente y el posible contacto entre estos componentes pueden permitir la infiltración de agua y provocar la formación de un arco eléctrico, lo que podría derivar en un evento térmico, como un sobrecalentamiento”, agregan desde el Sernac.

Respecto a los riesgos que implica para los consumidores, detallan que pueden ser: “Sobrecalentamiento, incendio, quemaduras, otros”.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

Desde el ente fiscalizador llaman a los conductores a verificar si es que su automóvil se encuentra en el listado VIN o número de chasis adjunto en el sitio web del organismo (disponible aquí).

De ser el caso, los afectados deben ponerse en contacto con la empresa para proceder con la reparación del vehículo. El procedimiento tiene una duración aproximada de hasta 1 hora y no tiene costo para los afectados.

A continuación, los puntos de contacto:

  • Teléfono / Call Center:​
    • Peugeot: 800 210 110
    • Opel: 800 380 219
    • Citroën: 800 394 000​
  • Correo electrónico:​
    • contactopeugeotcl@latam.stellantis.com
    • contactoopelcl@latam.stellantis.com
    • contactocitroencl@latam.stellantis.com ​
  • Sitio Web:​
    • https://www.peugeot.cl/
    • www.opel.cl
    • https://www.citroen.cl/
  • Red de concesionarios:​
    • https://www.peugeot.cl/enlaces-utiles/encuentra-tu-concesionario.html
    • https://www.opel.cl/tools/opel-locate-dealer.html
    • https://www.citroen.cl/concesionarios.html ​
  • Agendamiento:​
    • https://peugeot.in-touch.cl/cliente/
    • https://opel.in-touch.cl/agendamiento/cliente/
    • https://www.citroen.cl/servicios/agendamiento.html ​
  • Buscador de alertas:​
    • https://www.peugeot.cl/enlaces-utiles/verificar-campanas.html
    • https://www.opel.cl/posventa/campa%C3%B1as-de-recuperacion.html.html
    • https://www.citroen.cl/servicios/campanas-preventivas.html

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