Sernac emite alerta para más de 3.500 autos por posible riesgo de incendio: estos son todos los modelos afectados

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una nueva alerta de seguridad para 3.675 vehículos vendidos en Chile por una falla técnica en la protección del alternador.

Stellantis Chile S.A informó sobre la advertencia para los siguientes modelos de auto:

Citroën: C4

DS:DS3 Crossback

Fiat:364/365 600

Jeep: Avenger

Opel: Corsa, Frontera, Mokka

Peugeot: 208, 2008.​

De acuerdo a lo informado por el ente fiscalizador, la alerta corresponde para los modelos antes mencionados, comercializados entre julio de 2024 y abril de 2026.

El defecto en cuestión se debe a que "en algunos vehículos MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) afectados pueden haber sido ensamblados con contacto o con una holgura insuficiente (<10 mm) entre el tubo del filtro de partículas de gasolina y la tapa de protección del polo del generador de arranque de 48V", explican.

“En condiciones de humedad, esta distancia insuficiente y el posible contacto entre estos componentes pueden permitir la infiltración de agua y provocar la formación de un arco eléctrico, lo que podría derivar en un evento térmico, como un sobrecalentamiento”, agregan desde el Sernac.

Respecto a los riesgos que implica para los consumidores, detallan que pueden ser: “Sobrecalentamiento, incendio, quemaduras, otros”.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

Desde el ente fiscalizador llaman a los conductores a verificar si es que su automóvil se encuentra en el listado VIN o número de chasis adjunto en el sitio web del organismo (disponible aquí).

De ser el caso, los afectados deben ponerse en contacto con la empresa para proceder con la reparación del vehículo. El procedimiento tiene una duración aproximada de hasta 1 hora y no tiene costo para los afectados.

A continuación, los puntos de contacto: