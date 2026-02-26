Mapa de los siete puntos críticos en la RM: las obras viales que no estarán terminadas antes del retorno de vacaciones
El catastro revela las zonas de la capital donde los tacos podrían duplicarse debido a faenas viales activas.
La cuenta regresiva para el término de las vacaciones de verano ha comenzado, y con ella, la preocupación por la capacidad de las vías capitalinas para absorber el aumento del flujo vehicular.
Aunque la entrada oficial a clases está programada para el miércoles 4 de marzo, la ciudad ya registra una actividad escolar parcial con 800 establecimientos operativos. Sin embargo, la mayor dificultad radica en que diversas intervenciones viales no estarán finalizadas para dicha fecha, convirtiéndose en potenciales focos de atochamiento.
Según pudo comprobar Radio ADN, los nudos críticos se distribuyen por gran parte de la Región Metropolitana, afectando tanto a conductores particulares como a usuarios del transporte público.
Revisa también:
Las obras van desde el entubamiento de canales hasta remodelaciones emblemáticas, lo que obligará a miles de personas a buscar rutas alternativas o adelantar sus tiempos de viaje para evitar los “tacos” que se proyectan para la próxima semana.
Ejes principales y sectores en construcción
1.- Lo Prado: entubado del canal Santa Corina, el que afecta directamente al sector de General Bonilla y teniente Cruz. Punto Crítico: Metro Barracas.
2.- Independencia: corredor de micros y autos particulares aun en construcción. Dirección hacia el sur, cerrado. Alternativa: Barón de Juras Reales. Al norte, operativa una sola pista. Zona de trabajos entre Dorsal y calle Quilicura.
3.- Puente Alto: Avenida México y Los Españoles, sector residencial afectado por pavimentación. Tránsito interrumpido.
4.- AVO – La Reina: tramo entre avenida Larraín y Francisco Bilbao. Reducción de la capacidad vial y presencia de bypass. Trabajo en ambas direcciones.
5.- Peñalolén: Avenida Diagonal Las Torres. Tramo entre José Arrieta y avenida Grecia suspendido por pavimentación de norte a sur.
6.- Ñuñoa: repavimentación de Avenida Tobalaba de norte a sur entre Elicer Parada (esquina de desvío al poniente) y Avenida Ossa. Ambas pistas cerradas. Mismo tramo de sur a norte en proceso de asfaltado con flujo normal.
7. Providencia: Nueva configuración vial por remodelación de la Plaza Baquedano. Se estableció el impedimento de viraje desde avenida Providencia hacia el Puente Pio Nono. Este nuevo ruteo obliga a acceder a Pio Nono y calles aledañas al sur a través de Andrés Bello o Bellavista. En tanto, para acceder a avenida Baquedano desde el oriente debe ser transitando por Condell/Bilbao y/o avenida Salvador, esta última en horario no reversible (AM).
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.