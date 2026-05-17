Revelan el origen de feroz pelea en programa chileno: partió con fea patada en la espalda

Esta semana salieron a la luz varios videos que mostraban una pelea en un programa de entrevistas chileno.

El ring improvisado resultó ser el set de Cuéntame todo y exagera!, un espacio de YouTube donde se suele invitar a personajes famosos del internet nacional.

En esta ocasión, los dos rivales resultaron ser Wasón King y Caracoduende, dos representantes de los ‘influencers under’ que pululan en plataformas como TikTok.

Recién el sábado se liberó el material completo, develándose el origen del conflicto que terminó con uno de ellos en el suelo, bajo una lluvia de golpes de pies y puños.

Antes de entrar a escena, ambos ya estaban enemistados. Según recordó Caracoduende, King hizo un video donde afirmaba que tuvo una relación íntima con él. Pese a que se intentó que ambos hicieran las paces en el show, no se logró.

Al cierre, “Duende” sacó su faceta de cantante urbano e interpretó un tema para relajar el ambiente. Eso sí, seguramente no esperaba recibir una patada por la espalda que le despeinó el abrigo.

Ahí la situación escaló con bastante rapidez y el recién golpeado fue por su revancha inmediata, persiguiendo a su rival. Cuando al final lo agarró, lanzó un par de puñetazos a su cabeza, lo tiró al suelo y culminó con unas patadas.

Los conductores, Erika Hevia y Matías Mattel, prefirieron cerrar ahí. “Esa pelea está más arreglada que mesa de cumpleaños”, cuestionaron en los comentarios.