Encuesta Criteria: 76% creyó que expulsar migrantes era una promesa concreta y no una “metáfora”

Santiago

La más reciente medición de Criteria mostró que un 76% de los encuestados considera que los anuncios realizados por el Presidente Kast sobre expulsar migrantes en situación irregular debían entenderse como compromisos concretos y ejecutables, y no como frases simbólicas de campaña.

El estudio fue realizado el pasado 14 de mayo mediante panel online y se conoció pocos días después de que el mandatario señalara que quienes creyeron que expulsaría a “300 mil migrantes irregulares en un día” habían “entendido mal el mensaje”.

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Las declaraciones generaron críticas desde distintos sectores políticos, especialmente porque durante la campaña presidencial el entonces candidato utilizó conceptos como “cuenta regresiva” para referirse a las expulsiones masivas, instalando altas expectativas entre parte de sus adherentes.

La controversia aumentó luego de que el propio jefe de Estado calificara inicialmente sus dichos como una “metáfora”, explicación que posteriormente corrigió asegurando que se trataba de una “hipérbole”.

La encuesta también mostró diferencias ideológicas en la interpretación de las declaraciones. Entre quienes se identifican con la izquierda, un 94% estimó que las promesas debían entenderse de manera literal, mientras que solo un 16% del total de encuestados consideró que las palabras del mandatario tenían un carácter simbólico.