“Se hace la mosquita muerta... le sé una yayita”: echan al agua a famosa chilena por supuesta infidelidad

Esta semana, la modelo y creadora de contenido digital Natthy Chilena lanzó una delicada acusación contra una de sus rivales históricas en la farándula chilena.

La modelo fue invitada al programa Cuéntame todo y exagera! en YouTube y disparó contra Gissela Gallardo.

“Se hace la mosquita muerta, no es ninguna santa. Yo le sé una yayita de un entrenador físico que me escribió a mí, que estuvo con ella engañando a Mauricio Pinilla”, sostuvo la mujer.

“Él me escribió todo y me basureó, pero de una manera... Al final lo bloqueé, no quiero decir el nombre, obviamente”.

Acorde al mismo relato, el supuesto dato le llegó hace menos de un año atrás, mientras la relación de Gallardo y el exfutbolista seguía estado activa.

“Pero, ¿Pinilla supo en algún momento de este engaño?“, preguntó el animador Matías Mattel. ”Yo creo que él sabe hasta cosas de ella. Hay cosas en las que el hombre nunca va a querer exponer a su mujer... siempre va a poner el ‘escudo’ frente a su mujer", opinó Natthy Chilena.

“Ellos prefieren ser los puter...”, lanzó sn filtro. “Pero, la mujer no es ninguna santa”, insistió.

A continuación le pidieron definir a Gissela en una sola palabra. “Bruja”, escogió.