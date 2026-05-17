Encuesta Criteria: desaprobación del Presidente Kast llega al 53% y marca su peor registro desde que asumió

Santiago

La más reciente medición de Criteria mostró un escenario complejo para el gobierno del José Antonio Kast, luego que su desaprobación alcanzara un 53%, convirtiéndose en la cifra más alta desde el inicio de su mandato.

El sondeo, aplicado el pasado 14 de mayo mediante panel online, también reveló un leve aumento en la aprobación presidencial, que subió dos puntos y llegó al 38%.

Uno de los aspectos evaluados fue la percepción ciudadana respecto al manejo de la denominada “situación de emergencia”. En ese contexto, un 46% de los encuestados consideró que el Ejecutivo ha actuado de manera incorrecta, seis puntos más que en la medición anterior. En contraste, un 36% estimó que el gobierno ha manejado adecuadamente la crisis.

La encuesta también abordó el proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, iniciativa que mantiene opiniones divididas.

Mientras un 36% manifestó apoyo a la propuesta, el rechazo subió a 32%. Además, un 48% consideró que la iniciativa beneficiaría principalmente a grandes empresas y sectores de mayores ingresos, mientras que un 35% cree que impulsaría el empleo y tendría efectos positivos para la población general.