“Sufrió una caída tras trepar una reja”: Cobreloa se pronuncia por accidente de hincha en el estadio

La goleada por 4-1 de Cobreloa sobre Deportes Copiapó en la Primera B se vio empañada por un grave accidente que sufrió un hincha “loíno” en el Estadio Zorros del Desierto.

Tras el cuarto gol de su equipo, el fanático se subió a la reja en el sector de galería y lamentablemente cayó desde las alturas, sufriendo diversas lesiones. El afectado fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Carlos Cisternas, donde quedó internado.

Este domingo, Cobreloa publicó un comunicado oficial respecto al incidente de ayer. “Un hincha de nuestro club sufrió una caída tras trepar una reja de seguridad que separa la galería del campo de juego. Tras las averiguaciones y corroboraciones correspondientes, podemos informar que la persona afectada se encuentra en proceso de recuperación de las lesiones provocadas por la caída”, señaló el club.

“Como institución, valoramos y agradecemos la rápida, profesional y coordinada respuesta de nuestros equipos de emergencia y seguridad, destacando especialmente el trabajo del personal médico presente en el recinto, Bomberos, Carabineros, equipos de seguridad privada, operaciones del estadio, y todas las instituciones involucradas, cuya oportuna acción permitió activar de manera eficiente los protocolos establecidos para este tipo de situaciones”, agregó el cuadro de Calama.

Por último, desde Cobreloa hicieron un llamado al “autocuidado, la prudencia y la responsabilidad individual de todos quienes asisten al estadio. La seguridad es una tarea compartida, donde el comportamiento de cada persona resulta fundamental para resguardar su bienestar y el de toda la comunidad”.