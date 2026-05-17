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Actriz de ‘Star Wars’ deja atrás Hollywood para enfocarse completamente en las artes marciales mixtas

La intérprete regresa al ring luego de que se cancelara un importante proyecto en la franquicia galáctica.

José Campillay

Actriz de ‘Star Wars’ deja atrás Hollywood para enfocarse completamente en las artes marciales mixtas

A pesar de que el estrellato en Hollywood suele ser el sueño y la meta de muchos actores, muchas veces la presión de la fama termina pasándole la cuenta a muchos rostros.

Eso es precisamente lo que le pasó a una actriz de Star Wars, quien fue ampliamente cuestionada por el público y duramente sancionada por Disney.

Se trata nada más y nada menos que de Gina Carano, quien le dio vida a Cara Dune en la exitosa serie The Mandalorian.

La intérprete fue apartada de la franquicia tras una serie de publicaciones en redes sociales donde cuestionaba el uso de mascarillas en la pandemia, acusaba fraude en las elecciones de Estados Unidos y comparaba la situación política de los republicanos con la persecución judía en la Alemania nazi.

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Tras ser apartada del título, lo que significó la cancelación de la serie Rangers of the New Republic que ella misma iba a protagonizar, Carano inició una demanda por despido injustificado con el respaldo económico del empresario Elon Musk.

El litigio legal llegó a una resolución formal y a un acuerdo económico entre ambas partes en 2025, cerrando así el polémico episodio.

De todas formas, los creadores de la serie buscaron un acercamiento con Gina tras resolver el lío legal. Ella mismo reveló a The Hollywood Reporter que a inicios de 2026 sostuvo una videollamada de reconciliación con Jon Favreau y Dave Filoni.

“Creo que fue un ‘pongámonos al día’. Jon Favreau y Dave Filoni eran dos personas a las que siempre respeté, (...) tuvimos una gran relación. E incluso durante todo lo que estaba sucediendo, Dave Filoni y Jon Favreau nunca fueron los malos para mí”, confesó.

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Rodin Eckenroth

Vuelta al ring

Después de todo lo vivido en Star Wars y con Disney, Gina Carano optó por dejar atrás la carrera actoral para retomar su lugar en las artes marciales mixtas.

Casi 17 años después de su último combate profesional, la peleadora volvió a subir al ring para enfrentarse a Ronda Rousey el pasado sábado 16 de mayo.

Este esperado retorno deportivo representa un cambio total en su vida, congelando su crecimiento en la industria cinematográfica para retomar el deporte de contacto.

A pesar de la ilusión por su regreso, Carano fue vencida por Rousey en tan solo 17 segundos, aunque el foco principal es su retorno a la MMA.

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