¿Le puede costar el Mundial a Neymar? El bochornoso error arbitral en la goleada contra el Santos

Un hecho insólito qué derivó en indignación. El Neo Química Arena fue escenario de un error administrativo del equipo arbitral que terminó en confusión y polémica alrededor de Neymar durante la goleada 3-0 que sufrió Santos ante Coritiba, partido que pudo haber sido la última oportunidad visible del astro para convencer a Carlos Ancelotti antes del anuncio de la lista mundialista mañana.

El episodio se produjo a los 65 minutos, cuando Santos ya perdía por tres goles ante Coritiba y Neymar recibía atención médica por una molestia en el gemelo derecho al costado del campo. Mientras un integrante del cuerpo médico le aplicaba spray, el delantero permanecía fuera de la zona de juego. En cuestión de segundos, el cuarto árbitro alzó el panel de cambios indicando que el número 10 debía abandonar el terreno en lugar del defensor que, según el cuerpo técnico, correspondía salir.

Robinho Jr. entró inmediatamente al césped, lo que sorprendió tanto a Neymar como a todo el banco local.

El propio futbolista aseguró no haberse percatado de la señalización y afirmó que no se le informó: “No sabía que me habían sustituido, no había visto el tablero”, dijo después del encuentro. Por su parte, el técnico Cuca y el jugador explicaron al árbitro principal, Paulo Cesar Zanovelli, que el cambio anotado en el tablero no coincidía con la hoja oficial de sustituciones, en la que figuraba el número del defensor Gonzalo Escobar (31) en lugar del 10.

Ante la protesta, Zanovelli sancionó a Neymar con tarjeta amarilla por negarse a abandonar el campo. El delantero, visiblemente molesto, mostró a la prensa la planilla oficial del cambio para dejar constancia del error. Cuca restó dramatismo al incidente durante la rueda de prensa y señaló que, aunque se trató de una equivocación clara del cuarto árbitro, no podía atribuirse a eso la responsabilidad principal de la derrota del equipo.

Más allá de la disputa por la sustitución, el resultado dejó en evidencia la fragilidad actual de Santos, que lucha con temas futbolísticos y la amenaza del descenso, y también puso nuevamente el foco en la situación individual de Neymar. El atacante de 34 años ha estado en proceso de recuperación tras la rotura del ligamento cruzado anterior en octubre de 2023 y, pese a señales de mejoría en las últimas semanas, no ha logrado asentarse plenamente.

El partido frente a Coritiba representaba una de las últimas ventanas para impresionar a Carlo Ancelotti antes de que la selección de Brasil revele su convocatoria para el Mundial este lunes.

Hasta el momento, la Confederación Brasileña de Fútbol no se ha pronunciado sobre lo ocurrido con la sustitución. En lo deportivo, Coritiba consiguió una victoria contundente que complica aún más el panorama de Santos, cuyo plantel deberá recomponerse rápido si pretende mantener opciones en la temporada y, de paso, ofrecerle a Neymar mejores oportunidades para recuperar el brillo que lo llevó a la élite.