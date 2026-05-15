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El actor que dejó atrás la fama y las luces de Hollywood para exiliarse de incógnito en Perú

La estrella de cine se refugió entre comunidades locales, sin electricidad, para reflexionar desde lo más íntimo.

José Campillay

El actor que dejó atrás la fama y las luces de Hollywood para exiliarse de incógnito en Perú

Para muchos, la fama y el estrellato en Hollywood puede ser un anhelo, pero lo cierto es que hay quienes muchas veces colapsan por la presión mediática.

Incluso algunas de las figuras más consolidadas de la industria cinematográfica han tenido problemas para sobrellevar ese estilo de vida.

Uno de los actores que experimentó esto en carme propia fue Matthew McConaughey, quien en los albores de su carrera tomó una decisión radical.

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Abandonó los focos de la fama para refugiarse de manera anónima en la profundidad de Perú, sin algunas de las comodidades ‘básicas’.

El ganador del Oscar, reconocido por sus papeles en producciones de culto como Dazed and Confused, Interestellar o Cómo perder a un hombre en 10 días, desveló este desconocido episodio de su juventud durante una reciente participación en el podcast No Magic Pill.

Según contó, la necesidad de reconectar con su identidad lo llevó a un exilio voluntario marcado por la austeridad y el despojo absoluto de sus privilegios.

El nacimiento de Mateo y 22 días a oscuras

El actor detalló que su travesía no fue un viaje turístico convencional, sino un retiro espiritual y de introspección profunda.

Para lograr desprenderse del personaje público que los medios y el público habían construido en torno a él, McConaughey decidió adoptar una identidad completamente nueva, haciéndose llamar simplemente Mateo.

Bajo ese pseudónimo, convivió con comunidades locales y permaneció un total de 22 días sin acceso a electricidad.

Necesitaba poner mis pies en la tierra”, admitió el intérprete al rememorar aquella etapa de crisis existencial. “Así que simplemente lo decidí. Irme a Perú”.

“Me pregunté, ahora que me hice famoso, tengo afiliación por esta, aquella y otra cosa, y estoy intentando descifrar cuál parte es real y cuál es mentira”, reflexionó.

La adaptación al entorno no fue inmediata. De acuerdo con su testimonio, las primeras 12 jornadas resultaron complejas y “extrañas”.

Sin embargo, los últimos 10 días se convirtieron en una experiencia transformadora que le devolvió la perspectiva sobre su propia vida y su carrera en el cine.

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El regreso a la realidad

El anonimato le permitió forjar vínculos humanos legítimos que no estaban condicionados por su estatus de estrella.

Ese lazo genuino con los lugareños fue la señal que necesitaba para comprender que estaba listo para retomar su rutina habitual.

“Ya llevaba tiempo suficiente en ese lugar como para pensar, ‘Podría vivir así. Esta podría ser mi existencia’. En cuanto piensas, ‘Podría hacer esto’, entonces te das cuenta de que puedes volver a casa”, explicó Matthew, aludiendo a un momento de quiebre.

“Necesitaba que la gente me conociera como Mateo, y al final de los 22 días, las lágrimas en sus ojos y los míos, y los abrazos que nos dimos por la tristeza y felicidad de decir adiós, se basaron en el hombre que conocieron llamado Mateo, quien no tenía nada que ver con una celebridad”, comentó.

Al constatar que su esencia permanecía intacta a pesar de la exposición mediática, McConaughey concluyó con una íntima reflexión: “Aún lo tengo, este soy yo”.

A pesar de que este retiro en territorio peruano tuvo lugar en el comienzo de su trayectoria, el arraigo a sus raíces volvió a manifestarse años más tarde.

Con el fin de desmarcarse de los roles estereotipados de galán de comedias románticas que amenazaban con estancar su carrera, el actor optó por dejar Los Ángeles definitivamente para establecerse junto a su familia en su natal Texas, consolidando desde allí la versatilidad actoral que hoy le precede.

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