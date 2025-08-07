Disney dio por cerrada la disputa legal con una de sus actrices y espera poder contar con ella en futuros proyectos

The Walt Disney Company es la compañía más grande dentro del mundo del entretenimiento, con presencia en diferentes áreas, específicamente en el rubro de series y películas.

Y si bien muchos profesionales han expresado su gratitud de formar parte de la compañía, no siempre es una experiencia perfecta, pudiendo llegar incluso a ser problemática.

Ese es el caso de una actriz que participó de una de las franquicias más importantes de la historia y que se encuentra bajo la firma de la casa de Mickey Mouse.

Lo que comenzó como una controversia en la vida personal, rápidamente escaló a nivel profesional y terminó en problemas judiciales.

Hablamos de Gina Carano, quien le dio vida a Carasynthia ‘Cara’ Dune en The Mandalorian, una de las series más populares de Star Wars en los últimos años.

Hay que recordar que la actriz fue despedida en febrero de 2021 luego de una serie de publicaciones en redes sociales que generaron fuertes críticas.

Uno de sus post más comentados fue una comparación entre ser republicano en Estados Unidos y ser judío durante el Holocausto. También realizó comentarios sobre las restricciones de máscaras en pandemia, cuestionamientos sobre el triunfo electoral de Joe Biden y burlas hacia el uso de pronombres.

Disney calificó esas publicaciones como “abominables e inaceptables” y, en conjunto con Lucasfilm, tomaron la decisión de desvincularla de la compañía.

Carano interpuso una denuncia por despido injustificado y discriminación, lo que enfrascó a ambas partes en una larga disputa legal.

Un giro sorpresivo

Cuatro años después de lo sucedido, Gina y Lucasfilm, empresa de Walt Disney, llegaron a un acuerdo extrajudicial que pone fin a su pugna.

Según un portavoz de Lucasfilm, “la empresa Walt Disney y Lucasfilm se complace en anunciar que hemos llegado a un acuerdo con Gina Carano para resolver los asuntos en su demanda pendiente contra las compañías”.

“La señora Carano siempre fue muy respetada por sus directores, sus compañeros de reparto y el equipo técnico, y trabajó arduamente para perfeccionar su oficio, mientras trataba a sus colegas con amabilidad y respeto", agregan.

“Con esta demanda concluida, esperamos identificar oportunidades para colaborar nuevamente con la señora Carano en un futuro cercano”, concluyen, dando un giro inesperado en el caso.

Ahora solo queda esperar para ver si Gina Carano retoma su papel en Star Wars o llega a otros proyectos de Disney.