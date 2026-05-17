“Lamentablemente quedó parapléjica”: el desgarrador testimonio del esposo de la mujer impactada por un objeto metálico en Ruta 5

Una mujer de 54 años, identificada como Patricia Barrientos, permanece postrada en el Hospital de Puerto Montt tras sufrir un trágico accidente en la Ruta 5.

El hecho ocurrió la tarde del viernes 8 de mayo, cuando la víctima transitaba como copiloto en un vehículo que fue impactado por un elemento metálico de 4,5 kilos y 40 centímetros de largo.El objeto cayó desde una pasarela en construcción, atravesando el parabrisas y provocando lesiones críticas en el área cervical, el esófago y la faringe de la afectada.

Pese a una intervención quirúrgica de más de seis horas que involucró a siete especialistas, los médicos confirmaron que Barrientos quedó parapléjica.

Su esposo, Manuel Alvear, describió el momento del impacto como una explosión inmediata que dejó a su mujer inconsciente, obligándolo a trasladarla de urgencia al centro asistencial en medio de maniobras de contención de emergencia. “los doctores me dijeron que hicieron todo lo que estaba presupuestado hacer, pero lamentablemente quedó parapléjica“, relató en conversación con Meganoticias.

Impacto familiar y falta de auxilio

La vida de la familia, residente en la isla de Chiloé, sufrió un vuelco radical. Alvear, quien se desempeña en la pesca artesanal, señaló que deberá realizar modificaciones estructurales en su hogar para la rehabilitación de Patricia, quien ahora requiere cuidados constantes.

El afectado denunció que, si bien la empresa constructora a cargo de las obras de la pasarela tomó contacto con él dos días después del siniestro, no han ofrecido apoyo concreto ni se han interesado por el estado de salud de su esposa.

"Yo quiero que se haga justicia con mi señora.Necesito que no le vuelva a pasar a más personas... Esto no puede quedar así“, aseguró Manuel.

Diligencias y peritajes judiciales

El Ministerio Público mantiene abierta una investigación con diversas aristas para esclarecer las causas del desprendimiento de la pieza metálica. Entre las hipótesis, no se descartan responsabilidades penales por negligencia de la concesionaria o la eventual intervención de terceros en el sitio del suceso.

Para este lunes se espera el arribo de un gerente de la empresa responsable a Puerto Montt, con el fin de reunirse con la familia tras los peritajes realizados al vehículo afectado. Alvear enfatizó que su prioridad es que se establezca justicia y se mejoren los estándares de seguridad en las rutas para evitar que otros conductores enfrenten situaciones similares.