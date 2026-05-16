James Franco vuelve al estrellato en el cine de primer nivel para unirse a una popular franquicia de acción

Tras un largo tiempo alejado de las grandes producciones de Hollywood, James Franco volverá a formar parte de las grandes apuestas cinematográficas.

El actor reconocido por su participación en títulos como El Hombre Araña, Spring Breakers y ¿Por qué él?, entre otros, estuvo alejado de las primeras planas pero hoy volverá de la mano de una importante franquicia.

Se trata nada más y nada menos que de Rambo, título que regresa con las más altas expectativas en forma de precuela.

El intérprete de 48 años se sumó al elenco oficial para tener una participación secundaria en el largometraje. Con este fichaje, compartirá escena con Noah Centineo, el encargado de ponerse en la piel de un joven John Rambo, y con David Harbour, cuyo nombre se confirmó recientemente para interpretar al Mayor Trautman.

Su participación coincide con sus recientes apariciones públicas en el Festival de Cannes 2026, donde se le ha visto acompañado por su pareja, Izabel Pakzad.

Fue precisamente durante la jornada de apertura del evento donde el actor dejó caer las primeras pistas sobre este proyecto.

“No estará lista para este verano -boreal-, pero mi estimación es que llegará a finales de este año o entre la primavera y el verano de 2027”, adelantó respecto a los plazos de estreno.

Este movimiento en su carrera llega en un momento de reconfiguración personal para el histrión, tras haber enfrentado un complejo panorama público debido a denuncias de conducta inapropiada en su antigua escuela de actuación.

Al respecto, Franco se sinceró sobre su presente y el enfoque que ha decidido darle a su día a día en esta nueva etapa: “He estado concentrado en vivir una vida positiva”, aseguró el actor al abordar su momento actual.

Detalles de la precuela

Bajo la dirección del cineasta finlandés Jalmari Helander, John Rambo se situará cronológicamente antes de los acontecimientos de First Blood (1982), la cinta original que dio inicio a la saga.

El proyecto ya completó su fase de rodaje en locaciones de Tailandia y cuenta con un elenco diverso que incluye nombres como Yao (Sinners), Jason Tobin (A Thousand Blows), Quincy Isaiah (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty) y Jefferson White (Yellowstone), entre otros.

El guion de esta historia de origen fue desarrollado por la dupla de Rory Haines y Sohrab Noshirvani. En el apartado de producción, el filme cuenta con el respaldo de firmas como Lionsgate, Millennium Media, Templeton Media y AGBO.

El equipo de productores principales lo integran Kevin King Templeton, Les Weldon, Jonathan Yunger, Angela Russo-Otstot y Michael Disco; mientras que la producción ejecutiva cuenta con el respaldo de figuras de peso en la industria como los hermanos Anthony y Joe Russo, Trevor Short, Dallas Sonnier, Amanda Presmyk y el propio Sylvester Stallone.