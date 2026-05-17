Dos aviones de combate chocan en el aire en plena exhibición aérea de Estados Unidos

Una tarde de exhibición aérea se transformó en un escenario catastrófico en el noroeste de Estados Unidos, luego de que dos aviones de combate chocaran en pleno vuelo.

A pesar de la gravedad del impacto, los sistemas de seguridad de los cazas permitieron que los tripulantes salvaran sus vidas.

El accidente se registró en el marco del festival Gunfighter Skies Air Show, desarrollado en la Base Aérea de Mountain Home, un recinto militar ubicado en el estado de Idaho.

Las autoridades confirmaron la suspensión inmediata de todas las actividades programadas para el resto de las jornadas tras el siniestro.

Detalles del accidente y respuesta de emergencia

Se trataba de dos modelos EA-18G Growler, pertenecientes a la Marina de EE. UU., que colisionaron mientras los pilotos realizaban maniobras.

Los vehículos siniestrados formaban parte del Escuadrón de Ataque Electrónico (VAQ) 129, cuya base de origen se sitúa en Whidbey Island, Washington.

De acuerdo con los reportes oficiales, el impacto ocurrió aproximadamente a dos millas al noroeste de la base militar.

La comandante Amelia Umayam, portavoz de la Fuerza Aérea Naval de la Flota del Pacífico de Estados Unidos, entregó detalles sobre los uniformados involucrados: “La tripulación involucrada en el incidente se encuentra estable”.

Los reportes oficiales dan cuenta de una oportuna reacción de los profesionales, lo que les permitió salir con vida y evitar una tragedia mayor.

Los cuatro efectivos lograron activar con éxito sus asientos de eyección antes de que las estructuras colapsaran contra el terreno.

Tras tocar tierra, fueron asistidos de inmediato por las unidades de paramédicos desplegadas en el perímetro de seguridad.

BREAKING: Two U.S. Navy jets collided mid-air and exploded during the Gunfighter Skies Air Show at Mountain Home Air Force Base. pic.twitter.com/R66ADWM2TY — Breaking911 (@Breaking911) May 17, 2026

Medidas de seguridad

A raíz del accidente, la comandancia ordenó el cierre total de las instalaciones a partir de las 12:30 horas, con el fin de priorizar el libre tránsito de los vehículos de rescate y bomberos.

A través de un comunicado oficial, los organizadores hicieron un llamado de cooperación a la multitud que presenciaba el evento.

“Solicitamos a nuestros visitantes que ya se encuentran en la base que permanezcan en la zona de la pista de aterrizaje para permitir que los servicios de emergencia accedan y salgan del lugar y continúen asegurando la zona del incidente”, consignaron.

Paralelamente, la Policía de Mountain Home se sumó a las labores de control e instó a los residentes de las localidades cercanas a evitar desplazamientos hacia el aeródromo militar.

Especialistas de la Fuerza Aérea y de la Marina ya iniciaron las peritajes correspondientes en el área del impacto para determinar las causas técnicas o humanas que provocaron el fallo en la coordinación de vuelo.