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VIDEO. Ex figura de la WWE y UFC sorprendió al someterse a un particular test “a la chilena”

Ronda Rousey intentó adivinar ciertas expresiones chilenas utilizadas comúnmente en peleas.

Nicolás Lara Córdova

Ex figura de la WWE y UFC sorprendió al someterse a un particular test “a la chilena”

La estrella de las artes marciales mixtas, Ronda Rousey, está preparando su regreso al octágono para luchar contra Gina Carano el próximo sábado 16 de mayo en el Intuit Dome de Los Ángeles.

En la previa de este combate, la ex WWE participó de un video para Netflix Chile donde, además de promocionar su combate, se atrevió a adivinar el significado de algunas expresiones chilenas.

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La primera palabra a la que se tuvo que ‘someter’, “Rowsey” fue cornete, a lo que ella identificó como “esquina”, pero se sorprendió al saber que era un golpe directo a la cara.

Al momento de intentar definir la palabra “Wate”, ‘Rowsy’ se lo tomó con humor y lo comparó con un ‘Kiai’ o un grito de los artistas marciales.

El resto de palabras fueron: “Mocha” y “Cototo”, las cuales hicieron reír a la artista marcial mixta de 39 años.

Finalmente, Ronda Rousey no pudo adivinar ningún significado de las palabras expuestas y pidió perdón a los fanáticos chilenos.

“Chile, lo siento. Hice lo mejor que pude. Me gustaría poder hablar español”, cerró.

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