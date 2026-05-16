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VIDEOS. O’Higgins pierde la chance de ser sublíder tras la fenomenal actuación de un arquero que apenas sumó su tercer partido en Primera División

José Tomás Sanhueza fue el héroe de la Universidad de Concepción, que se llevó el triunfo en Rancagua pese a tener un DT interino a cargo.

Carlos Madariaga

O’Higgins pierde la chance de ser sublíder tras la fenomenal actuación de un arquero que apenas sumó su tercer partido en Primera División

O’Higgins pierde la chance de ser sublíder tras la fenomenal actuación de un arquero que apenas sumó su tercer partido en Primera División / MARIO GOMEZ/AGENCIA UNO

O’Higgins, el equipo que más partidos acumula en la temporada 2026 del fútbol chileno, perdió una racha que lo tenía sin caer hace un mes, concretándolo en las circunstancias más inesperadas luego del 0-1 que le propinó este sábado la Universidad de Concepción en el estadio El Teniente, por la fecha 12 de la Liga de Primera.

El partido comenzó con la incertidumbre de lo que plantearía el “Campanil” tras la renuncia de Leonardo Ramos a mediados de semana, cuestión que llevó al exatacante del club, Ricardo Viveros, a asumir como DT interino.

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Los celestes no tuvieron un inicio claro y, para peor, el “Campanil” aprovechó las licencias que tuvieron en la zaga, al punto que Cecilio Waterman anotó en área chica al minuto 26 de juego.

El tanto en contra pareció remecer a los de Lucas Bovaglio, con Francisco González esbozando una reacción con un cabezazo a los 34 minutos.

Sin embargo, ya en el segundo tiempo, O’Higgins acorraló a la Universidad de Concepción, transformando a José Tomás Sanhueza en figura del cotejo, siendo este recién su tercer partido en Primera División.

La chance más clara la tuvieron entre Nicolás Garrido, que estrelló un tiro en el poste derecho, y Luis Pavez, que elevó el remate cuando el rebote del balón lo encontró en plena área chica del “Campanil” al minuto 48.

Luego, Martín Sarrafiore, en dos ocasiones, estuvo cerca de igualar, mientras que José Tomás Sanhueza esuvo brillante al contener chances de Francisco González y el ingresado Matías Vecino, quien también tuvo otras dos oportunidades para convertir, sin éxito.

O’Higgins fue perdiendo fuerza a medida que se acercó el final, sin la claridad con tal de generarse otras posibilidades, incluyendo otra doble intervención espectacular del portero penquista en el sexto minuto de descuento.

Con ello, los celestes terminaron lamentando la derrota 1-0 con que se estancaron en el quinto lugar de la Liga de Primera, con 19 unidades.

En tanto, Universidad de Concepción volvió a ganar tras cuatro partidos, llegando a 17 puntos que lo dejan en el décimo puesto.

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