Duró 48 días como DT en Chile, renunció y ahora pide perdón: “El club no tuvo nada que ver”

Leonardo Ramos sorprendió en las últimas horas al presentar su renuncia como técnico de Universidad de Concepción, a solo 48 días de haber asumido en la banca del “Campanil”.

Según informó el propio club penquista, el estratega uruguayo dejó su cargo por “expresa voluntad” tras recibir una oferta desde Danubio, equipo que precisamente hoy lo oficializó como su nuevo entrenador.

Tras su salida del fútbol chileno, fue el mismo Ramos quien rompió el silencio a través de sus redes sociales, donde explicó su inesperada decisión e incluso ofreció disculpas a los hinchas.

“Esto es, más que nada, para agradecerle al club cómo se han comportado con nosotros. Desde el primer día nos brindaron absolutamente todo lo que pedíamos”, comenzó declarando el DT en un video publicado en su cuenta de Instagram.

“El equipo y el plantel eran muy interesantes y nos dio gusto trabajar. Nos llevamos una muy buena impresión de la ciudad, del club y de los jugadores. Uno siempre recoge amistades en los lugares donde ha estado y nos llevamos un montón de gente con mucha relación a futuro", agregó.

Por último, Ramos pidió disculpas y explicó los motivos de su salida de Universidad de Concepción. “Les mando un abrazo, perdón. Fue una decisión más personal por un tema familiar. El club no tuvo absolutamente nada que ver en la decisión, sino que fue una decisión absolutamente mía. Espero que al club le vaya bien como le tiene que ir”, concluyó.

Mientras la dirigencia penquista trabaja en la búsqueda de su reemplazante, el encargado de asumir interinamente la banca del primer equipo será Ricardo Viveros. El exdelantero y campeón de la Copa Chile 2013 con la UdeC estará acompañado por Álvaro Burgos y el staff de la institución.