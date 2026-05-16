Operativo encubierto del OS9 permite recuperar parte del material robado a documentalista mexicano en Valparaíso

El viaje del fotógrafo e influencer mexicano Patricio Ramírez por Latinoamérica sufrió un violento vuelco en su paso por la comuna de Valparaíso, transformándose en una elaborada indagatoria policial.

Tras ser víctima de un robo en las inmediaciones de Caleta Portales, el afectado logró recuperar una porción crucial de sus herramientas de trabajo gracias a un procedimiento estratégico a cargo del personal especializado del OS9 de Carabineros.

El hecho tuvo lugar el pasado miércoles 13 de mayo, momento en que desconocidos vandalizaron el automóvil del comunicador mediante la rotura de uno de los vidrios.

Los delincuentes escaparon con computadores, cámaras fotográficas y soportes de almacenamiento digital (disco duro) que resguardaban los registros audiovisuales de su travesía, elementos que en su conjunto fueron avaluados en millones de pesos.

Extorsión digital

La resolución parcial del caso comenzó a gestarse luego de que la situación se viralizara en redes sociales. A través de estos canales, la víctima comenzó a recibir mensajes de desconocidos que afirmaban tener los artículos y que le exigieron transacciones económicas a cambio de su devolución, sumando amenazas explícitas orientadas a eludir la intervención de las fuerzas de orden.

“Si juegas conmigo destruyo todo tu contenido”, fue una de las advertencias escritas que recibió Ramírez durante las tratativas, según expuso públicamente.

Lejos de ceder a las presiones de los delincuentes, el creador de contenido coordinó las acciones con el Ministerio Público y Carabineros.

De esta manera, durante la mañana del viernes, la unidad especializada diseñó una entrega vigilada de alta complejidad para capturar a los sospechosos en el momento del intercambio de las especies.

El despliegue operativo requería que un funcionario del OS9 acompañara de cerca a la víctima haciéndose pasar por su hermano.

En paralelo, el resto del contingente policial vigilaba el perímetro oculto al interior de un vehículo que simulaba prestar servicios para una aplicación de transportes, resguardando la integridad del afectado y cerrando las vías de escape.

Resultados

La maniobra concluyó de manera exitosa con la detención de un adolescente de 16 años, quien enfrenta cargos por el delito de receptación.

Respecto al patrimonio rescatado, el balance arrojó la recuperación de dos de los cuatro discos duros que permanecían extraviados en las maletas.

“Recuperamos dos de los cuatro discos que se llevaron en la maleta. No saben qué día tan loco”, relató posteriormente Patricio en un video.

Tras el término del procedimiento, que Ramírez calificó como una experiencia “de película”, manifestó su profunda gratitud hacia la institución policial.

En un gesto de cercanía y reconocimiento por la efectividad de la estrategia investigativa, el realizador vistió de forma simbólica un parche identificatorio de la unidad del OS9.

Por disposición de la fiscalía, el imputado menor de edad será puesto a disposición de la justicia durante la jornada de este sábado para su respectivo control de detención.

En tanto, los equipos policiales mantienen las diligencias activas con el propósito de identificar a otros posibles involucrados en el robo inicial y ubicar las especies tecnológicas que aún no han sido devueltas.