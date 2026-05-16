Prisión preventiva para imputado por doble homicidio calificado tras ataque armado en Recoleta

El Ministerio Público obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva para un ciudadano de nacionalidad venezolana, imputado por su responsabilidad en dos delitos de homicidio calificado. Los hechos se registraron durante la madrugada del pasado jueves en la calle Rengifo, ubicada en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el sujeto disparó contra dos personas en plena vía pública. Como consecuencia del ataque balístico, una de las víctimas falleció en el lugar, mientras que la segunda resultó con lesiones de carácter grave. La fiscal Luz Gabil formalizó al individuo bajo las agravantes de alevosía y premeditación.

Pruebas audiovisuales y registros clave

La persecución penal se sostuvo sobre evidencia tecnológica determinante, logrando recopilar 11 videos de seguridad que permitieron establecer con precisión las rutas de llegada y escape del sospechoso.

No obstante, la fiscal Gabil destacó un hallazgo particular que facilitó la acreditación del delito.

El Ministerio Público cuenta con un vídeo grabado en primera persona por el propio imputado.

por el propio imputado. El registro audiovisual muestra el acto criminal en el momento exacto en que se está cometiendo.

Tras la presentación de estos antecedentes, el tribunal consideró acreditada la participación del sujeto en los homicidios y decretó su reclusión inmediata. Asimismo, se estableció un plazo de 120 días para que la fiscalía desarrolle las diligencias investigativas restantes antes del cierre de la causa.