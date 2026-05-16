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VIDEO. Rangers amplía su humillante foja de resultados en la Primera B: suman ya tres meses y medio sin ganar

El cuadro piducano sigue como colista absoluto del ascenso tras caer ante Unión San Felipe. Aún así, no es el equipo de peor rendimiento en el fútbol profesional chileno.

Carlos Madariaga

Rangers amplía su humillante foja de resultados en la Primera B: suman ya tres meses y medio sin ganar

Rangers amplía su humillante foja de resultados en la Primera B: suman ya tres meses y medio sin ganar / Twitter @Rangersdetalca_

Rangers comenzó su temporada competitiva el 1 de febrero con una victoria 1-0 en el clásico del Maule ante Curicó Unido por la Copa Chile.

Sin embargo, lo que parecía un inicio prometedor se convirtió en pesadilla considerando la racha de resultados que acumulan desde entonces.

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Considerando la revancha ante los “torteros” y el arranque de la Primera B, el cuadro de Talca no gana hace ya tres meses y medio, hilvanando 10 derrotas y tres empates.

La última caída se produjo este sábado, en el Valle del Aconcagua, donde cayeron ante Unión San Felipe en un duelo directo por evitar el descenso.

Jorge Brun y Benjamín Aravena hicieron estéril el descuento de Damián González, sellando un 2-1 en contra que hunde a Rangers como colista de la Primera B con apenas 3 puntos en 12 jornadas, sin victorias en el ascenso.

Eso sí, pese a esto, no son el equipo del fútbol profesional chileno con peor rendimiento, pues Provincial Ovalle es colista absoluto de la Segunda División Profesional sin victorias, sufriendo un empate y cinco caídas en lo que va de la temporada.

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