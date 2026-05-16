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“Hizo un cuadro de hipertensión”: jugador de Deportes Copiapó se desvanece en cancha tras la derrota ante Cobreloa

Agustín Ortiz debió ser asistido por los cuerpos técnicos de ambos equipos tras desvanecerse al terminar el compromiso.

Carlos Madariaga

Pedro Marín

“Hizo un cuadro de hipertensión”: jugador de Deportes Copiapó se desvanece en cancha tras la derrota ante Cobreloa

“Hizo un cuadro de hipertensión”: jugador de Deportes Copiapó se desvanece en cancha tras la derrota ante Cobreloa / Cristofer Devia/ Uno noticias

El partido en que Cobreloa se impuso ante Deportes Copiapó no estuvo exento de complicaciones, considerando que un hincha tuvo un tec cerrado al celebrar el cuarto tanto de los loínos.

A lo anterior se sumó lo ocurrido con el central del “León de Atacama”, Agustín Ortiz, que se desvaneció apenas terminó el compromiso.

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Ante la emergencia, los cuerpos técnicos de ambos equipos le prestaron auxilio al defensor de 27 años a la espera de que pudiera llegar la ambulancia.

Colapsó, hizo un cuadro de hipertensión de 189/126. Tuvimos que colocarle oxígeno. En la segunda prueba tuvimos que estabilizarlo por el aumento de presión arterial y medicarlo”, explicó ante la emergencia el paramédico Rodrigo Astorga, quien atendió a Agustín Ortíz.

Tras una hora, bajó su presión a valores normales y su taquicardia fue normal. Lo entregamos en perfectas condiciones a su equipo”, concluyó el especialista, a la espera de que el central pueda hacerse mayores chequeos para ver si su salud coronaria le permitirá o no seguir compitiendo a nivel profesional.

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