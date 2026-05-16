Caída de hincha desde la tribuna ensombrece goleada que deja a Cobreloa como líder de la Primera B / TNT Sports

Por la fecha 12 de la Primera B, Cobreloa cumplió con su misión al imponerse a Deportes Copiapó en el Zorros del Desierto.

En la altura de Calama, los loínos lograron sacar temprana ventaja, pues ya antes de los 20 minutos ganaban gracias a los goles, mediante sendos lanzamientos penales, de Cristian Insaurralde y Gustavo Gotti.

Enzo Fernández descontó para el “León de Atacama”, pero Álvaro Delgado se despachó con un doblete para el 4-1 final de los loínos.

El último tanto, además, fue un bello tanto de tiro libre con que los naranjas se quedaron con el liderato momentáneo de la Primera B al llegar a 24 unidades, metiéndole presión a Deportes Puerto Montt y San Marcos de Arica, que pueden superarlo el domingo.

🤩⚽🦊 QUÉ GOLAZO, GENTE



El Peyota Delgado sirvió este tiro libre de manera perfecta para estirar las cifras en favor de Cobreloa ante Deportes Copiapó, en este #MatchdaySábado de la Fecha 12 por la #LigaDeAscensoCaixun 2026.



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Sin embargo, la celebración en Calama quedó empañada por la caída que sufrió un fanático de los loínos al festejar, encaramado a la reja, el cuarto gol del partido.

Tras estrellarse contra una zona de cemento, el partido se paralizó para que la ambulancia pudiera trasladarlo al Hospital del Loa.

Según información de TNT Sports, el hincha de Cobreloa sufrió un tec cerrado que obligó a una rápida reacción por parte de los especialistas médicos en el Zorros del Desierto.