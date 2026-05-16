;

Venezuela entrega a Estados Unidos al principal operador financiero de la administración de Nicolás Maduro

Tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, el otrora “testaferro” perdió la protección del régimen y ahora enfrenta múltiples cargos por corrupción y difamación.

Mario Vergara

Venezuela entrega a Estados Unidos al principal operador financiero de la administración de Nicolás Maduro

Venezuela entrega a Estados Unidos al principal operador financiero de la administración de Nicolás Maduro / Getty Images

El Gobierno de Venezuela anunció este sábado la deportación del empresario colombiano Alex Saab, cerrando un extenso expediente judicial sobre quien fuera el principal operador financiero de la administración de Nicolás Maduro. La medida fue oficializada por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), que justificó la entrega “en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria” y citó los delitos cometidos por Saab en Estados Unidos como motivación principal.

Saab, quien ejerció como Ministro de Industria y Producción Nacional hasta enero de 2026, había caído en desgracia tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. El empresario fue detenido bajo total hermetismo en febrero, y desde entonces se desconocía oficialmente tanto su ubicación como los cargos específicos que pesaban en su contra dentro del nuevo escenario político venezolano.

Acusaciones y colapso de un operador clave

La entrega a las autoridades estadounidenses se concretó este sábado al considerarse que existían las “circunstancias adecuadas” para el procedimiento. Según fuentes oficiales, Saab no solo acumula deudas con la justicia en EE. UU., Colombia y Venezuela, sino que también es señalado por liderar una campaña difamatoria contra la actual cúpula chavista, a quienes acusó de traicionar al mandatario capturado.

Revisa también:

ADN

Durante años, Saab fue considerado el principal testaferro de Maduro, logrando amasar una fortuna estimada en más de mil millones de dólares. Su rol fue fundamental para el sostenimiento económico del régimen, operando en la triangulación de mercancías y programas sociales de alimentos en medio de la crisis y las sanciones internacionales.

Trayectoria de un ascenso y caída vertiginosa

La historia de Alex Saab en el poder venezolano estuvo marcada por hitos judiciales complejos:

  • 2019: Sancionado por Estados Unidos por presuntos sobornos en contratos estatales sin licitación.
  • 2020-2021: Detenido en Cabo Verde y posteriormente extraditado a Estados Unidos, a pesar de los esfuerzos diplomáticos de Caracas por liberarlo.
  • 2023: Liberado tras un intercambio de prisioneros, regresando a Venezuela para asumir cargos económicos estratégicos.
  • 2024-2026: Ejerció como ministro hasta que su cartera fue fusionada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pocos días después de la detención de Maduro.

Con esta deportación, finaliza la era del hombre definido por el periodismo de investigación como un “náufrago profesional”. Ante la falta de protección política en Caracas, el empresario enfrenta ahora la posibilidad de colaborar con la justicia estadounidense para revelar los detalles del sistema financiero que lo hizo intocable durante más de una década.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad