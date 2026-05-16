Venezuela entrega a Estados Unidos al principal operador financiero de la administración de Nicolás Maduro

El Gobierno de Venezuela anunció este sábado la deportación del empresario colombiano Alex Saab, cerrando un extenso expediente judicial sobre quien fuera el principal operador financiero de la administración de Nicolás Maduro. La medida fue oficializada por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), que justificó la entrega “en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria” y citó los delitos cometidos por Saab en Estados Unidos como motivación principal.

Saab, quien ejerció como Ministro de Industria y Producción Nacional hasta enero de 2026, había caído en desgracia tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. El empresario fue detenido bajo total hermetismo en febrero, y desde entonces se desconocía oficialmente tanto su ubicación como los cargos específicos que pesaban en su contra dentro del nuevo escenario político venezolano.

Acusaciones y colapso de un operador clave

La entrega a las autoridades estadounidenses se concretó este sábado al considerarse que existían las “circunstancias adecuadas” para el procedimiento. Según fuentes oficiales, Saab no solo acumula deudas con la justicia en EE. UU., Colombia y Venezuela, sino que también es señalado por liderar una campaña difamatoria contra la actual cúpula chavista, a quienes acusó de traicionar al mandatario capturado.

Durante años, Saab fue considerado el principal testaferro de Maduro, logrando amasar una fortuna estimada en más de mil millones de dólares. Su rol fue fundamental para el sostenimiento económico del régimen, operando en la triangulación de mercancías y programas sociales de alimentos en medio de la crisis y las sanciones internacionales.

Trayectoria de un ascenso y caída vertiginosa

La historia de Alex Saab en el poder venezolano estuvo marcada por hitos judiciales complejos:

2019: Sancionado por Estados Unidos por presuntos sobornos en contratos estatales sin licitación.

Sancionado por Estados Unidos por presuntos sobornos en contratos estatales sin licitación. 2020-2021: Detenido en Cabo Verde y posteriormente extraditado a Estados Unidos, a pesar de los esfuerzos diplomáticos de Caracas por liberarlo.

Detenido en Cabo Verde y posteriormente extraditado a Estados Unidos, a pesar de los esfuerzos diplomáticos de Caracas por liberarlo. 2023: Liberado tras un intercambio de prisioneros, regresando a Venezuela para asumir cargos económicos estratégicos.

Liberado tras un intercambio de prisioneros, regresando a Venezuela para asumir cargos económicos estratégicos. 2024-2026: Ejerció como ministro hasta que su cartera fue fusionada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pocos días después de la detención de Maduro.

Con esta deportación, finaliza la era del hombre definido por el periodismo de investigación como un “náufrago profesional”. Ante la falta de protección política en Caracas, el empresario enfrenta ahora la posibilidad de colaborar con la justicia estadounidense para revelar los detalles del sistema financiero que lo hizo intocable durante más de una década.