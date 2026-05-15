La UC busca revertir su mala racha ante Deportes Limache: cuándo juegan, horario y quién transmite por TV / MAURICIO TORO/AGENCIAUNO

En el marco del regreso de la Liga de Primera, Universidad Católica protagonizará uno de los encuentros más destacados de la fecha 12.

Esto considerando que los cruzados deberán visitar al sublíder del torneo, Deportes Limache.

En el césped sintético del Lucio Fariña de Quillota, el cuadro de la franja buscará poner fin a una racha de tres partidos seguidos sin ganar, entre Copa de la Liga y Copa Libertadores.

Todo ante un cuadro que necesita sumar con tal de meterle presión al puntero del torneo, Colo Colo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Limache y la UC?

El partido entre tomateros y cruzados se jugará este sábado 16 de mayo a partir de las 20:00 horas en el estadio Lucio Fariña de Quillota.

¿Dónde y cómo ver en vivo el duelo entre Deportes Limache y la UC?

El partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En tanto, para seguirlo en TV, la señal estará disponible en TNT Sports Premium y la plataforma HBO Max.

Sábado 16 de mayo

20:00 hrs | Deportes Limache vs. Universidad Católica | Lucio Fariña