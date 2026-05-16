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Nelson Mauri impacta en Primer Plano tras preguntas por posible transición: “Estoy fluyendo...”

El exparticipante de Rojo se sinceró durante una entrevista en Chilevisión. En la instancia, aseguró que su parte femenina siempre ha estado a flor de piel.

Javier Méndez

Nelson Mauri impacta en Primer Plano tras preguntas por posible transición: “Estoy fluyendo...”

A principios de mayo, Nelson Mauri llamó la atención en las redes sociales al mostrar su presente. El exparticipante de Rojo se radicó en Colombia y hoy tiene un renovado look, con pelo largo incluido.

Tan llamativa fue su aparición, que el viernes por la noche fue invitado al programa Primer Plano en Chilevisión, donde ahondó en distintos aspectos de su vida personal.

Uno de los temas que se abordó fue si el bailarín en la actualidad está pasando o no por un proceso de transición de género.

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“La palabra transición tiene que ver con llegar a algo, a un destino. Entonces, por eso no podría decir que estoy en una transición, pero sí estoy transitando en una parte femenina mía que siempre la he tenido muy a flor de piel, que nunca ha sido mi intención esconderla”, fue una parte de lo que dijo.

Según sus palabras, se ha ido empoderando del lado femenino “sin miedo a lo que la sociedad en el fondo piense”. Ahí insistió: “no sé si estoy transicionando, pero estoy fluyendo... no estoy en una terapia hormonal".

En su explicación se sinceró y dijo que con el tiempo ha aprendido a amar su “pequeño lado masculino” y que cambiar implicaría deconstruir algo que hoy valora.

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