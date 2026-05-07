“Me estoy empoderando...”: Nelson Mauri reaparece en redes sociales con un aspecto totalmente distinto

Nelson Mauri tuvo un recordado paso por el programa de talentos “Rojo”, donde vivió sus mejores años en la televisión chilena. Posteriormente, incursionó en el contenido para adultos y en distintos realities.

El ahora influencer se radicó en Colombia en la ciudad de Cali, y se mantiene alejado de la TV. Sin embargo, tuvo una sorprendente reaparición en redes sociales.

Mauri publicó una serie de historias cenando en compañía, donde lució su nuevo look con cabello largo.

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Así también, dejó un mensaje tras su reaparición y aclaró su decisión de su radical cambio de aspecto.

“Me di cuenta que mi apariencia física dio mucho que hablar. Están en su derecho de opinar y expresarse como quieran. Igual creo que es un poco fuera de lugar”, comentó Mauri.

“Yo les cuento que estoy en una versión de mi donde que que estoy en una versión de mi donde me estoy empoderando mucho más de como realmente me siento”, cerró.