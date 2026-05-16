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Por diversas irregularidades: anulan elecciones internas del Partido de la Gente y ordenan nuevos comicios

El Tribunal Supremo del colectivo descubrió faltas en el proceso realizado en abril donde se votó para escoger distintas directivas.

Javier Méndez

Por diversas irregularidades: anulan elecciones internas del Partido de la Gente y ordenan nuevos comicios

El Tribunal Supremo del Partido de la Gente (PDG) declaró nulo el proceso electoral realizado el pasado 25 de abril, en el que se elegían directivas nacionales, regionales, de Juventud y consejos regionales, y convocó a nuevas elecciones.

Según un informe, citado por La Tercera, el organismo concluyó que la votación careció de garantías mínimas de certeza jurídica, trazabilidad y control documental.

El texto detalla que se detectaron diversas fallas durante una sesión extraordinaria el 11 de mayo. Entre las anomalías detectadas destacan el retraso en la entrega de antecedentes, el envío incompleto de los padrones, la falta de uniformidad en el foliado y la ausencia de herramientas que garantizaran la trazabilidad e integridad de los documentos del proceso.

La resolución no fue unánime: hubo dos votos disidentes.

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En lo inmediato, Rodrigo Vattuone seguirá como presidente del partido y Franco Parisi como vicepresidente, en calidad de autoridades de continuidad, hasta que se realicen nuevos comicios.

El fallo llega después de que los resultados preliminares dieran como ganador a Patricio Quisbert, excandidato a gobernador por Tarapacá. Su lista se habría impuesto con amplia ventaja sobre la lista A.

El proceso también quedó marcado por una participación muy baja: de un padrón que supera 42 mil militantes, solo votó el 2,5% del total.

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