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Delantero chileno estalla tras dura derrota: “Es una situación de mierda... Somos grandecitos para saber qué está pasando”

“Hay que empezar a tomar responsabilidades adentro, y yo tomo la mía”, señaló Diego Rubio luego de la humillante goleada que sufrió La Serena ante Palestino.

Daniel Ramírez

Delantero chileno estalla tras dura derrota: “Es una situación de mierda... Somos grandecitos para saber qué está pasando”

Palestino goleó 5-1 a Deportes La Serena anoche por la fecha 12 del Campeonato Nacional. Diego Rubio, delantero del cuadro granate, habló tras el partido y realizó un fuerte descargo por el difícil momento que está viviendo con su equipo.

“Es una situación de mierda, duele en el alma. Todos somos bastante grandecitos para saber lo que está pasando. Hay que empezar a tomar responsabilidades adentro, y yo tomo la mía”, señaló el atacante en diálogo con el medio OnlyGranates.

En la misma línea, el ex Colo Colo se mostró muy autocrítico con su desempeño. “A mí me trajeron para ser el delantero y no he demostrado lo que he tenido que hacer, que es hacer gol. Entonces, cada uno tiene que tomar sus responsabilidades y ahora mismo yo la estoy tomando”, sostuvo.

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“Estamos mejorando, haciendo cosas, buscando soluciones. Pero al final somos nosotros ahí dentro, somos los 11, los 14 o los 16 que juegan y listo, no hay otra explicación”, agregó el ariete de 32 años.

“Como jugadores estamos juntos y queremos cambiar esta situación. Tenemos que volver a tener solidez defensiva y ofensiva. Nuestra responsabilidad es demostrarlo en la cancha”, concluyó Diego Rubio.

Por ahora, Deportes La Serena marcha undécimo en la tabla con 14 unidades y se encuentra a 4 puntos de la zona de descenso, a la espera de los otros partidos que deben jugarse este fin de semana, lo que podría cambiar la parte baja de la tabla.

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