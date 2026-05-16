Muere buzo que participaba en búsqueda de científicos italianos desaparecidos en Maldivas

Santiago

Un buzo de la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas murió mientras participaba en las labores de búsqueda de cinco ciudadanos italianos fallecidos durante una expedición submarina en el sector de Alimatha.

Las víctimas eran científicas, instructores y estudiantes italianos que murieron mientras exploraban cuevas submarinas con profundidades superiores a los 50 metros, pese a que el límite permitido para bucear en el país es de 30 metros.

Entre los fallecidos fueron identificados Monica Montefalcone, académica de la Universidad de Génova; su hija Giorgia Sommacal, de 20 años; Muriel Oddenino, también profesora de la misma casa de estudios; Gianluca Benedetti, instructor de buceo y capitán de embarcación; y Federico Gualtieri, estudiante.

La expedición se realizaba a bordo del yate Duke de York, especializado en buceo para personas con experiencia. Según informó la Universidad de Génova, las académicas participaban en una investigación vinculada al estudio de corales, arrecifes y cambio climático, aunque la exploración de las cuevas no formaba parte de las actividades oficiales.

Hasta ahora, las autoridades solo han confirmado el hallazgo de uno de los cinco cuerpos, correspondiente presuntamente a Benedetti.

En medio del operativo, el sargento mayor Mohamed Mahudhee comenzó a presentar complicaciones a unos 60 metros de profundidad dentro de una cueva submarina en el atolón de Vaavu. Aunque logró regresar a la superficie y fue trasladado a un hospital, falleció posteriormente producto de una enfermedad por descompresión submarina.

A través de redes sociales, el Ejército de Maldivas lamentó la muerte del rescatista y destacó “su valentía, sacrificio y servicio a la nación”.